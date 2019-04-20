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توقعات طقس الأحد.. رياح وغبار وانخفاض حاد في درجات الحرارة

توقعات طقس الأحد.. رياح وغبار وانخفاض حاد في درجات الحرارة
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تواصل – الرياض:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الأحد، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تُصحب بانخفاض في درجات الحرارة، على تبوك والجوف والحدود الشمالية المدينة المنورة ومكة المكرمة.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة، والرياض والشرقية.

ولا يُستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، وستجل أعلى درجة حرارة في وادي الدواسر (38 درجة) مئوية، وأدنى درجة بطريف (6 درجات).

 

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