بالفيديو.. ضبط مصنع خمور وسط مستنقع آسن في جدة

تواصل – جدة:

تمكنت دوريات الأمن بمحافظة جدة اليوم السبت، من ضبط مصنع لإعداد الخمور داخل مستنقع لتجمع مياه السيول، حيث يستغل المخالفون المياه المتجمعة في مجاري السيول لصنع المسكر منها.

وأوضح مقطع فيديو نشره حساب “السناب الأمني” أحد رجال الأمن لحظة قيامه بفتح البراميل الموجودة وسط المياه والتي تحتوي على العرق المسكر.

وأظهر مقطع الفيديو أن المكان تحيط به الحشائش من كل جانب، للتخفي عن رجال الأمن، كما توجد به بركة كبيرة لصنع الخمور.

كما ضبطت دوريات الأمن شقة أخرى حوّلتها عمالة مخالفة من جنسية أفريقية إلى وكر لتصنيع الخمور، وضُبط بداخلها كميات كبيرة من الخمور.