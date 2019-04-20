«تعليم الرياض» تعلن مواعيد الاختبارات النهارية والليلية.. وتكشف آخر الترتيبات

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يتجه (517032) طالباً وطالبةً صباح الأحد 16 شعبان ١٤٤٠هـ لقاعات الاختبارات في مدارس تعليم الرياض للمرحلتين المتوسطة والثانوية لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي ١٤٣٩-١٤٤٠ بعد أن أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض استعداداتها وسخرت كافة إمكانياتها المادية والبشرية لتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم .

وتمنى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي التوفيق وتحقيق الأمنيات لكافة الطلاب والطالبات مؤكداً أن الإدارة أتمت استعداداتها لضمان سير الاختبارات في جو محفّز وحيوي .

ووجه الوهيبي كافة الإدارات ومكاتب التعليم برفع الجاهزية الكاملة خلال فترة الاختبارات النهائية وإنجاز كافة المهام الكفيلة بتوفير الأجواء الملائمة لأداء الاختبارات .

وشدد الوهيبي على أهمية توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات داخل الأسرة ومتابعة أولياء الأمور لأبنائهم خلال هذه الفترة ومعرفة أوقات خروجهم من الاختبار ومتابعة عودتهم للمنازل.

الاختبارات.. السابعة

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام أن الاختبارات ستبدأ عند الساعة 7 صباحًا للمدارس النهارية، والساعة 4 عصرًا للمدارس الليلية, فيما حُددت الاستراحة بين الفترتين بـ (30 ) دقيقة .

وأكد أهمية التقيّد بالتعليمات والقواعد والضوابط المنظمة للاختبارات واللوائح التقويمية ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها من الجميع.

ودعا قادة المدارس إلى الاطلاع على الأدلة والآليات واللوائح المعنية بأنظمة وقواعد الاختبارات والتقويم المستمر, واعتماد قوائم الأهداف وجداول المواصفات والنماذج الإرشادية لمواد المرحلتين المتوسطة والثانوية النهارية والليلية وإعداد أسئلة الاختبارات وفق ما ورد فيها, مشيرًا إلى أنه يُمكن الحصول على نسخ من الأدلة عبر بوابة تعليم الرياض- مركز الوثائق على الرابط http://cutt.us/8xyJn متمنياً التوفيقلجميع الطلاب والطالبات

النقل والتغذية المدرسية

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قد خاطبت مشغلي المقاصف المدرسية ومتعهدي النقل بأهمية الإعداد الجيد والمسبق لأعمال التغذية المدرسية والنقل قبل بدء الاختبارات .

وأكد الدكتور حمدان بن مانع العمري مساعد المدير العام للشئون المدرسية أن الإدارة طالبت المدارس بضرورة تهيئة المقاصف المدرسية ومتابعة نظافتها وتنظيمها وترتيبها وتهيئة البيئة المناسبة لإفطار الطلاب والطالبات ومراعاة أن تكون الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع ومطابقة لأسعار السوق .

وتابع العمري: طالبنا قادة وقائدات المدارس بأهمية كفاية البائعين والبائعات في المقاصف وتم التأكيد على تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بمواعيد إحضار المواد الغذائية على أن يُفتح المقصف طيلة اليوم الدراسي وتُوفر مياه شرب كافية ومشروبات ساخنة للمرحلتين المتوسطة والثانوية وتخصيص منتجات غذائية خالية من الجلوتين لطلاب وطالبات المدارس المصابين بمرض حساسية القمح مشيراً إلى أن الإدارة خاطبت المتعهدين بتغذية معاهد التربية الخاصة للبنين والبنات وشددت عليهم بتطبيق الاشتراطات في العقد وفتح المقاصف طيلة اليوم الدراسي نظراً لخصوصية أيام الاختبارات .

وفيما يخص النقل المدرسي فأوضح العمري أنه تم التنسيق مع متعهدي النقل العام ومتعهدي نقل التربية الخاصة ومتعهدي نقل طلاب الإعاقة الحركية وعلى سائقي الحافلات أهمية إحضار الطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات بوقت كافٍ والالتزام بنقلهم لمنازلهم وفقاً لمواعيد الخروج المقررة في فترة الاختبارات ، وعلى المرافق والمرافقة متابعة طلاب وطالبات التربية الخاصة أثناء الصعود والنزول من الحافلة وفي داخلها، كما تم تنبيه السائقين إلى وجوب التأكد من خلو الحافلات من الطلاب والطالبات بعد نزولهم منها والتأكيد على نظافة الحافلات وصيانتها والتأكد من جاهزيتها للعمل قبل بدء الاختبارات .

وأضاف العمري : أكدت الإدارة على المتعهدين وجوب تأمين سائقين وأسطول احتياطي من الحافلات تحسباً لأي طارئ , علاوة على ذلك فقد سعت الإدارة إلى توفير متطلبات الأمن والسلامة داخل الحافلات.

أما ما يخص تغذية معاهد التربية الخاصة بنين وبنات فقد ذكرت مديرة إدارة خدمات الطلاب البندري القريني أن الإدارة ألزمت المتعهدين بوجوب تطبيق الاشتراطات الصحية حسب ما ورد في العقد وعليهم التقيد بتسليم قائد وقائدة المعهد كشف تسليم الوجبات يومياً وبجدول الوجبات الخفيفة بحسب الأيام والأصناف .

التهيئة والمتابعة

من جهتها أكدت المساعدة للمدير العام للشؤون التعليمية ريم بنت محمد الراشد اكتمال الاستعدادات في كافة مدارس البنات من جميع النواحي موجهة كلمة لأبنائها الطلاب والطالبات أشارت فيها إلى أهمية بذل الجهد خلال الفترة القادمة لجني ثمار الجد والاجتهاد طيلة العام الدراسي مطالبة في الوقت ذاته أولياء الأمور والأمهات بتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات داخل المنازل ومتابعتهم خارجها لأداء اختباراتهم في أجواء مطمئنة ومريحة تنعكس إيجابا على أدائهم داخل قاعات الاختبار.

لوائح وأنظمة الاختبارات

من جهته دعا مدير إدارة الاختبارات والقبول بتعليم الرياض أيمن الركبان كافة قادة المدارس والمعلمين إلى الاطلاع على الأدلة والآليات واللوائح المعنية بأنظمة وقواعد الاختبارات والتقويم المستمر, واعتماد قوائم الأهداف وجداول المواصفات والنماذج الإرشادية لمواد المرحلتين المتوسطة والثانوية النهارية والليلية.

وطالب في الوقت ذاته المدارس الابتدائية إلى إنهاء رصد درجات أعمال الفصل الثاني وإدخال درجات نهاية الفصل لمواد التقويم المستمر واختبارات الجانب العملي والشفهي خلال الفترة 16-27 شعبان 1440هـ ,والـتأكد من اعتماد تقييم الفصل الثاني لجميع الصفوف في نظام نور لتمكين أولياء الأمور والطلاب من الاطلاع على النتائج عبر حساباتهم, لافتًا إلى أنه سيتم متابعة ذلك من قبل لجان التدقيق والمتابعة بالمكاتب.

كما أكد الركبان أهمية حصر المدارس للطلاب المكملين في الدور الأول وإعداد الكشوف والجداول الخاصة بالدور الثاني وتسليم الطلاب إشعاراتهم وتبلغيهم بمواد الاختبار قبل موعد اختبارات الدور الثاني يوم 30 شعبان 1440هـ , مشيرًا إلى أن اختبارات الدور الثاني للنظام الفصلي تبدأ مع بداية العام القادم .

من جانبها أكدت مديرة الاختبارات والقبول للبنات هدى الدوسري على عدد من الضوابط والانظمة المتعلقة بلائحة الاختبارات, منها إعداد جدول الاختبارات ومدتها الزمنية وفق المعايير الواردة في دليل نظم وتعليمات الاختبارات , وألا يحتوي جدول الاختبار على أكثر من مادتين تحريريتين في اليوم الواحد وأكثر من مادة واحدة لطلاب التربية الخاصة مراعاةً لظروفهم.

كما لفتت ” الدوسري ” إلى أن مدة اختبار طلاب صفوف المرحلة المتوسط و المرحلة الثانوية (نظام المقررات) تكون وفقًا لعدد المواد, على ألا تقل عن خمسة أيام, وكذلك تكون مدة اختبار طلاب النظام الفصلي بالمرحلة الثانوية وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن سبعة أيام .

وشددت ” الدوسري” على منع إدخال أجهزة الاتصالات والجوال لقاعة الاختبار ومنع استخدام الآلة الحاسبة في الاختبار, باستثناء مادة الرياضيات للمرحلة الثانوية والصف الثالث متوسط, واقتصار الإجابة باللون الأزرق مع التقيد بالإجراءات المتخذة في حالات الغش وفق القواعد التنفيذية بلائحة الطالب الجديدة .

ونبَّهت ” الدوسري ” إلى عدم حرمان أي طالب من دخول الاختبارات إلا بقرار من مدير عام التعليم , والتعامل مع الطالب المنقطع عن الدراسة لأداء الاختبارات وفق ما ورد في دليل نظم وإجراءات الاختبارات , فيما يعامل طلاب نظام المقررات في حال الحرمان والرسوب وفق ما ورد في دليل التعليم الثانوي لنظام المقررات .

وبينت ” الدوسري ” أنه وفق اللائحة والدليل الإجرائي لمدارس التعليم العام فإن رصد نتائج التقويم والدرجات في نظام نور تقع ضمن مسؤوليات المعلم, فيما يحق لقائد المدرسة تكليف مسؤول عن إدخال الدرجات خطيًا لجميع المواد وطباعة كشف الدرجات ومراجعتها مع توقيع المعلم على صحة الرصد, مشددة على حفظ أوراق الإجابات في مكان آمن و بشكل منظم للرجوع إليها وقت الحاجة .