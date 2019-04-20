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كيفية عمل نظام تتبع الشاحنات (فيديو)
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تواصل – الرياض:

ألزمت هيئة النقل العام -مطلع شهر أبريل الجاري- مختلف الناقلين في المملكة بتثبيت أجهزة تتبع الشاحنات ومراقبة أوزانها في السعودية، في خطوة تأتي ضمن توظيف التقنيات الحديثة وتطوير صناعة النقل تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وتتيح التقنية التي تفعل عن طريق تركيب جهاز تتبع في الشاحنة يرتبط بغرفة عمليات تابعة للهيئة، مراقبة ساعات العمل لسائقي الشاحنات، والتأكد من نظامية الشاحنات وسائقيها؛ الأمر الذي يحقق تكامل العمل مع الجهات الحكومية الشريكة كوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، وأمن الطرق، ووزارة النقل، وغيرها من الجهات الشريكة والمعنية برفع مستويات السلامة والكفاءة على الطرق.

وتهدف الخدمة إلى معرفة الأوزان الحقيقية للشاحنات قياساً بقدرة التحمل التصميمية للطرق، وتنظيم قطاع نقل البضائع بالشاحنات، ومراقبة السرعات، ورفع الكفاءة المهنية للسائقين، وسهولة تحديد موقع الشاحنة، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين كافة أطراف عملية النقل.

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