5 نصائح لتوفير المساحة أثناء حزم الأمتعة

تواصل – وكالات:

يعتبر حزم الأمتعة من أكثر الأمور الصعبة التي قد يواجهها الكثير من الأشخاص أثناء استعدادهم للسفر.

وللتعرف على كيفية توفير مساحات إضافية في حقائب السفر، أوردت صحيفة ميرور أونلاين البريطانية 5 طرق مفيدة في حزم الأمتعة، على النحو التالي:

１- استخدام مكعبات التعبئة

لا يساعد هذا فقط في ضغط الملابس أكثر، بل يسهم أيضاً في الحيلولة دون تحميل أمتعة إضافية.

２- لف الملابس

تعتبر طريقة اللف وسيلة مفيدة لحزم القدر الأكبر من الملابس، ولتوفير مساحة إضافية في الحقيبة.

３- استخدام الحذاء

استخدم حذاءك لتخزين الأشياء الصغيرة مثل الجوارب، وسماعات الرأس، وأجهزة شحن الهاتف.

４- استخدام حاويات صغيرة

ينصح بوضع مواد النظافة مثل الشامبو في حاويات صغيرة؛ لتوفير الحجم والوزن.

５- أكياس خاصة

يمكن توفير مساحة إضافية في الحقيبة، عبر الاحتفاظ بالسترات والبطانيات الصغيرة في أكياس خاصة يمكن إفراغها من الهواء.