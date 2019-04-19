5 نصائح لتوفير المساحة أثناء حزم الأمتعة

تواصل – وكالات:
يعتبر حزم الأمتعة من أكثر الأمور الصعبة التي قد يواجهها الكثير من الأشخاص أثناء استعدادهم للسفر.
وللتعرف على كيفية توفير مساحات إضافية في حقائب السفر، أوردت صحيفة ميرور أونلاين البريطانية 5 طرق مفيدة في حزم الأمتعة، على النحو التالي:
１- استخدام مكعبات التعبئة
لا يساعد هذا فقط في ضغط الملابس أكثر، بل يسهم أيضاً في الحيلولة دون تحميل أمتعة إضافية.
２- لف الملابس
تعتبر طريقة اللف وسيلة مفيدة لحزم القدر الأكبر من الملابس، ولتوفير مساحة إضافية في الحقيبة.
３- استخدام الحذاء
استخدم حذاءك لتخزين الأشياء الصغيرة مثل الجوارب، وسماعات الرأس، وأجهزة شحن الهاتف.
４- استخدام حاويات صغيرة
ينصح بوضع مواد النظافة مثل الشامبو في حاويات صغيرة؛ لتوفير الحجم والوزن.
５- أكياس خاصة
يمكن توفير مساحة إضافية في الحقيبة، عبر الاحتفاظ بالسترات والبطانيات الصغيرة في أكياس خاصة يمكن إفراغها من الهواء.