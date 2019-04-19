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وظائف شاغرة في 6 تخصصات بالمجمع الطبي الدولي في نجران

وظائف شاغرة في 6 تخصصات بالمجمع الطبي الدولي في نجران
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تواصل – نجران:

أعلن المجمع الطبي الدولي بمنطقة نجران، توفر وظائف طبية شاغرة للسعوديين والسعوديات، في 6 تخصصات.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الوظائف المطلوبة تتضمن أطباء، وممرضات، وصيادلة، وإخصائي مختبر، وإخصائي أشعة.

وتشمل الشروط العامة للوظائف بالوزارات والهيئات الحكومية، أن يكون الموظف عند تعيينه مكملا 18 عاما من العمر، ولائقا صحيا، وحسن السيرة والأخلاق، وحاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، كما يُشترط في الموظف الذي يتم تعيينه، أن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالقصاص.

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