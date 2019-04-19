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مستشار وزير الطاقة يتوقع توازن سوق «النفط» خلال العام الحالي

مستشار وزير الطاقة يتوقع توازن سوق «النفط» خلال العام الحالي
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تواصل – وكالات:

قال مستشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إبراهيم المهنا، أمس الجمعة، إنه من المتوقع حدوث توازن سوق النفط على نحو جيد خلال العام الحالي.

وأضاف المهنا، خلال قمة للنفط في باريس “لقد شهدنا هذا العام تطبيق القرار الناجم عن اتفاق ( أوبك +)، ومن المحتمل تمديد الخفض حتى نهاية العام بناء على أوضاع السوق”، وفقًا لرويترز.

كما اتفقت “مجموعة أوبك+” العام الماضي على خفض الإنتاج، في رد فعل جزئي على زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي.

يذكر أن منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، قد اتفقت مع المنتجين (المستقلين) بقيادة روسيا، على خفض إنتاجهم بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا في النصف الأول من العام الجاري، على أن تبحث تلك الدول المشاركة في الاتفاق المسمى “أوبك+” سريانه؛ حيث يستهدف الوصول إلى صيغة بين أطرافه، تضمن احتواء التخمة الزائدة من معروض النفط؛ لتحقيق توازن بين العرض والطلب في آن واحد، ودعم الأسعار.

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