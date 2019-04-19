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شرطة مكة تكثف دورياتها الأمنية والمرورية مع بدء موسم الاختبارات

شرطة مكة تكثف دورياتها الأمنية والمرورية مع بدء موسم الاختبارات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، وكافة أفرع الأمن العام بالمنطقة، عن تكثيف استعداداتها الميدانية من خلال خطة أعدت بمناسبة بدء موسم الاختبارات لهذا العام، والتي تتضمن تكثيف التواجد الأمني والمروري في كافة المواقع.

وكثفت الدوريات الأمنية والمرورية والسرية أمام المدارس والأحياء ومناطق تجمعات الطلاب بمنطقة مكة المكرمة، وكافة المحافظات والمراكز التابعة لها  لضمان وصول كل طلاب وطالبات الكليات والمعاهد والمدارس إلى مواقع الاختبارات بكل يسر وسهولة.

وتتضمن الخطة كذلك، المساهمة في القضاء على جميع السلوكيات والممارسات التي قد تظهر من قبل بعض الشباب بعد أداء الاختبارات، والتأكيد على مديري الإدارات الأمنية التابعة للأمن العام بالمنطقة، وشرط المحافظات والمراكز الخارجية بتنفيذ الخطة، ومتابعة التواجد الميداني لإنجاحها متمنين لأبنائنا الطلاب التوفيق والنجاح بإذن الله.

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