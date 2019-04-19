حادث انقلاب مروع يودي بحياة مواطن ومواطنة بـ«الشمالية»

تواصل – فريق التحرير:

أسفر حادث انقلاب مروع لمركبة على طريق جديدة عرعر، بمنطقة الحدود الشمالية، عن وفاة رجل وامرأة، أمس الجمعة.

وأوضح المتحدث الرسمي بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية، مساعد غالي العنزي، بأن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغ الساعة (13:35م) بوجود إنقلاب سيارة ( على طريق جديدة عرعر).

وأضاف العنزي أنه على الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين تابعة لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة من مراكز اسعاف الخالدية والفيصلية، وعند وصول أول فرقة إسعافية الساعة ( 13:43م) تبين انقلاب سيارة، ونتج عن هذا الحادث وفاة رجل وامرأة سعوديي الجنسية -رحمهما الله- وتم نقلهما إلى مستشفى عرعر المركزي.

وأهاب المتحدث الرسمي لهلال الشمالية بجميع قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر وعدم السرعة أو الانشغال أثناء القيادة وأهمية ربط حزام الأمان.