بالخطوات.. طريقة تفعيل خاصية التحقق الثنائي لـ«واتساب»

تواصل – فريق التحرير:

نبهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الجمعة، مجدداً مستخدمي تطبيق الواتساب، بأهمية تفعيل خاصية التحقق الثنائي، حمايةً لحساباتهم من الاختراق.

وأوضحت الهيئة عبر إنفوجرافيك توعوي، طريقة التحقق الثنائي لتأمين التطبيق عبر الخطوات التالية، فتح البرنامج والضغط على الإعدادات في الأسفل، واختيار الحساب، ثم اختيار التحقق بخطوتين وتفعيل الخاصية عن طريق الضغط على تمكين، ويتم إدخال رقم سري للبرنامج.

هذا، وتوجه الهيئة بصورة دائمة المستخدمين بعدم الاستجابة للرسائل التي تدعي أنها من فريق دعم “الواتساب”، والتي تطلب إعادة إرسال رمز التحقق من خلال المحادثة، كما تحذر من رسائل الاحتيال المختلفة التي تصل على تطبيقات التواصل.