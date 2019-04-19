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بالفيديو.. «الصحة» تعرض أشهر الأخطاء في الإسعافات الأولية

بالفيديو.. «الصحة» تعرض أشهر الأخطاء في الإسعافات الأولية
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تواصل – فريق التحرير:

عرضت وزارة الصحة في مقطع فيديو قصير أشهر الأخطاء في الإسعافات الأولية، إضافة إلى تصحيحها؛ لكي تعم الفائدة ولا تحدث مضاعفات خطيرة عند وقوع إصابة أو حدوث حالة مرضية.

وتناول المقطع كيفية الإسعافات الأولية الصحيحة عند حدوث الرعاف، وكذلك الحروق البسيطة، وخطأ وضع الثلج عليها موضحاً الطريقة الصحيحة، وعما يجب أن تفعله عند فقد أحد الأسنان وخطأ التخلص منه في حين يمكن إعادته إلى مكانه.

وأوضحت الوزارة ما عليك فعله عند إصابة العين برذاذ المواد الكيميائية، وكيف تعالج الجروح والكسور، والاحتياطات التي تتخذها عند حدوث صعق كهربائي، أو شرب مادة سامة بالخطأ.

 

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