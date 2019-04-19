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مركز الملك سلمان: 31 شاحنة إغاثية تعبر لليمن.. وتوزيع 1500 سلة غذائية

مركز الملك سلمان: 31 شاحنة إغاثية تعبر لليمن.. وتوزيع 1500 سلة غذائية
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تواصل – واس:

عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس، 31 شاحنة إغاثية كبيرة تحمل على متنها 9.375 كرتوناً من التمور و 3000 سلة غذائية، و 7400 كرتون من اللحوم، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف عدة محافظات يمنية، عدن، وشبوة، ومأرب، والمهرة.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1500 سلة غذائية، تزن 111 طناً، على النازحين والمتضررين في منطقة مريس التابعة لمديرية قطعبة بمحافظة الضالع، يستفيد منها 9000 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.

وتأتي المساعدات في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

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