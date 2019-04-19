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المملكة توافق على زيادة الحجاج العراقيين إلى 50 ألفاً

المملكة توافق على زيادة الحجاج العراقيين إلى 50 ألفاً
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الجمعة، أن الرياض وافقت على زيادة عدد الحجاج العراقيين بنسبة 24% إلى 50 ألفًا؛ وذلك في ختام زيارة “عبدالمهدي” إلى السعودية مساء الخميس.

وقال البيان: رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، أكد للسلطات السعودية أن العراقيين لم يأخذوا حصتهم من الحج خلال العقود الماضية بسبب الحروب والظروف الصعبة التي مرت بها البلاد.

ودعا “عبدالمهدي” المسؤولين السعوديين إلى زيادة حصة العراق لتعويضه عن عدم استيفاء حصته لعقود طويلة.

وفي موسم حج 2018، بلغ عدد الحجاج العراقيين 38 ألف حاج وحاجة، وهي حصة تُحسب على أساس أن لكل دولة ألف حاج مقابل كل مليون مسلم من مواطنيها.‎

ويقدر عدد سكان العراق بـ38 مليونًا و125 ألفًا، حسب أرقام الهيئة العامة للإحصاء في العراق لعام 2018.

وأوضح البيان، أن “عبدالمهدي” اختتم زيارة ناجحة للسعودية بتوقيع ١٣ اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات مختلفة، وشملت الاتفاقيات مجالات الطاقة والنفط والاستثمار والزراعة.

ووصل “عبدالمهدي” إلى الرياض، الأربعاء، في زيارة رسمية استغرقت يومين، رافقه فيها 11 وزيرا، و68 مسؤولا حكوميا، وأكثر من 70 رجل أعمال.

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