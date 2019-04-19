«باروت» تطلق طائرة دون طيار بمواصفات قياسية

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة “باروت” طائرة دون طيار Anafi Thermal مزودة بكاميرا تعمل بدقة 4K وبمستشعر حراري Flir يلتقط صوراً حرارية بدقة 160×120 بيكسل.

وأشارت الشركة الفرنسية إلى أن المستشعر الحراري يساعد في التعرف على غياب الحرارة من المباني والمنشآت، أو لتحديد مواقع الحيوانات، والأشخاص أثناء عمليات الإنقاذ، ويعمل مستشعر الكاميرا بدقة 21 ميغابيكسل، ويوفر للمستخدم صوراً عالية التباين.

وأوضحت الشركة أن الطائرة تسير بوحدة Skycontroller، عبر الهاتف الذكي، أو الجهاز اللوحي، أو بعد توصيلها بالأجهزة المحمولة عن طريق كابل، ويمكن طي الطائرة الجديدة تماماً ولا يزيد وزنها عن 300 غرام، كما تكفي شحنة البطارية لتحليقها في ظل ظروف الطقس المثالية، نصف ساعة تقريباً.

وأعلنت شركة باروت طرح الدرون الطائرة في الأسواق العالمية مع نهاية مايو بـ 2260 يورو، مع باقة من الملحقات تشمل وحدة Skycontroller، وحقيبة نقل، وثلاث بطاريات، وقطع غيار متنوعة.