الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«تعليم الرياض» تعلن نتائج حركة النقل الداخلي

«تعليم الرياض» تعلن نتائج حركة النقل الداخلي

«المرور» يحذر قائدي المركبات من ارتكاب هذه المخالفة

«المرور» يحذر قائدي المركبات من ارتكاب هذه المخالفة

العثور على مقيم مشنوقاً داخل دورة مياه بالقنفذة.. والشرطة تحقق

العثور على مقيم مشنوقاً داخل دورة مياه بالقنفذة.. والشرطة تحقق

«صحة المدينة» تعلق على مقطع طفل مستشفى «أحد».. هذا ما حدث

«صحة المدينة» تعلق على مقطع طفل مستشفى «أحد».. هذا ما حدث

«باروت» تطلق طائرة دون طيار بمواصفات قياسية

«باروت» تطلق طائرة دون طيار بمواصفات قياسية
0

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة “باروت” طائرة دون طيار Anafi Thermal مزودة بكاميرا تعمل بدقة 4K وبمستشعر حراري Flir يلتقط صوراً حرارية بدقة 160×120 بيكسل.

وأشارت الشركة الفرنسية إلى أن المستشعر الحراري يساعد في التعرف على غياب الحرارة من المباني والمنشآت، أو لتحديد مواقع الحيوانات، والأشخاص أثناء عمليات الإنقاذ، ويعمل مستشعر الكاميرا بدقة 21 ميغابيكسل، ويوفر للمستخدم صوراً عالية التباين.

وأوضحت الشركة أن الطائرة تسير بوحدة Skycontroller، عبر الهاتف الذكي، أو الجهاز اللوحي، أو بعد توصيلها بالأجهزة المحمولة عن طريق كابل، ويمكن طي الطائرة الجديدة تماماً ولا يزيد وزنها عن 300 غرام، كما تكفي شحنة البطارية لتحليقها في ظل ظروف الطقس المثالية، نصف ساعة تقريباً.

وأعلنت شركة باروت طرح الدرون الطائرة في الأسواق العالمية مع نهاية مايو بـ 2260 يورو، مع باقة من الملحقات تشمل وحدة Skycontroller، وحقيبة نقل، وثلاث بطاريات، وقطع غيار متنوعة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالفيديو.. هكذا أنقذت طائرة دون طيار حياة شابين من الغرق

بالفيديو.. هكذا أنقذت طائرة دون طيار حياة شابين من الغرق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الطوفان القادم ( 6 )
مقالات

الطوفان القادم ( 6 )

المزيد
سياسة الأرض المحروقة
تدوينات حرة

سياسة الأرض المحروقة

المزيد
المواجهة هي الحل الأمثل
مقالات

المواجهة هي الحل الأمثل

المزيد
القراءة ضرورة أم ترفيه؟
تدوينات حرة

القراءة ضرورة أم ترفيه؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>