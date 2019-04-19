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«النمر»: لا تقبل عزومات العشاء بعد هذا الموعد.. صحتك أهم
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تواصل – متابعة:

قدم الدكتور خالد النمر، ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصيحة مهمة بشأن موعد العزومات.

وقال “النمر” عبر “تويتر”: “نصيحة لصحتك.. لا تروح لعزيمة عشاء بعد الساعة ٩ ونص مساءً.. واللي يبيك يقدم وجبة العشاء حفاظاً على صحة ضيوفه”.

وحذرت العديد من الدراسات الحديثة من تناول الطعام في وقت متأخر من الليل لكونه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

وأثبتت الدراسات أن الجسم أقل قدرة على معالجة الدهون الثلاثية في وقت متأخر من الليل، وتراكم الدهون الثلاثية في الدم يزيد خطر أمراض القلب والسكري، كما أن تناول الوجبات في وقت متأخر يسبب الأرق واضطرابات النوم.

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