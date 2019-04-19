هذا النوع من الفاكهة يقلل خطر الإصابة بـ«السكري»

تواصل – وكالات:

ينصح خبراء التغذية بتناول الحمضيات بشكل عام والبرتقال بشكل خاص، حيث يعد من أكثر الفواكه التي تساعد في خفض نسبة السكر في الدم.

وأظهرت الأبحاث أن الحمضيات لها تأثيرات مضادة للسكري بسبب احتوائها على الفيتامينات والمعادن وخلوها من الكربوهيدرات.

وتوصلت الأبحاث إلى أن اثنين من مضادات الأكسدة من نوع بيوفلافونويد، وهما الهسبيريدين والنارينجين، مسؤولان عن الآثار المضادة للسكري في البرتقال، والكريب فروت، والليمون.

وتشير دراسة نشرت في 2018 إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف غير القابلة للذوبان يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة 20 إلى 30%.

وينصح الأطباء بتناول مأكولات مثل: المكسرات، والبذور، والحبوب، والبقوليات؛ لأنها غنية بالألياف غير القابلة للذوبان التي تقي من الإصابة بالسكري؛ وفق ما ورد في صحيفة إكسبرس البريطانية.