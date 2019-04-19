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«الغذاء والدواء» تحذر من مكمل غذائي للنساء وتدعو للتخلص منه

«الغذاء والدواء» تحذر من مكمل غذائي للنساء وتدعو للتخلص منه
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تواصل – فريق التحرير:

حذَّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم (الجمعة) من استخدام جميع تشغيلات المكمل الغذائي للنساء “Forever Vitolize”، مؤكدةً أنه غير مسجل لديها ولم يتم فسحه.

وأبانت أن المكمل المذكور يُسوَّق بادعاءات طبية مضللة، ولم يتم التأكد من سلامته وفعاليته، ولا يمكن التأكد من خلوه من مواد قد تكون مضرة بالصحة.

وحثَّت الهيئة المستهلكين على عدم استخدام المنتج والتخلص من الكميات المتوفرة لديهم منه، وتجنب استخدام المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة لدى الهيئة، وتجنب شراء المستحضرات الصيدلانية من منشآت غير مرخصة أو قنوات بيع غير نظامية.

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