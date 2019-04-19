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حظر لعبة «بابجي» في دولة عربية

حظر لعبة «بابجي» في دولة عربية
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تواصل – وكالات:

صوَّت مجلس النواب العراقي على حظر لعبة «بابجي» الإلكترونية، باعتبارها «تحرض على العنف»، وطالب البرلمان وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام باتخاذ الإجراءات الملائمة لتنفيذ القرار».

ورغم أن اللعبة تحظى بشعبية كبيرة في العراق؛ إلا أن لجنة الثقافة والإعلام العراقية ذكرت في بيانها أن الحظر جاء لما تشكله اللعبة من آثار سلبية على صحة وثقافة وأمن المجتمع؛ ما يهدد الأطفال والشباب وطلاب المدارس والجامعات.

يُذكر أن لاعبي «بابجي» يحطون افتراضياً بمظلات على جزيرة، ويبدؤون قتل بعضهم بعضاً، ومن يبقى على قيد الحياة يفوز بالمرحلة الأخيرة.

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