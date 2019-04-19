300 ألف مسافر عبر قطار الحرمين منذ تشغيله

تواصل – جدة:

كشف مدير عام مشروع قطار الحرمين للتشغيل والصيانة، المهندس ريان الحربي، أن عدد المسافرين الذين نقلهم قطار الحرمين السريع منذ تدشينه في سبتمبر 2018 بلغ 300 ألف مسافر، وذلك على متن 700 رحلة.

وأوضح الحربي خلال اللقاء الشهري بمقر هيئة النقل العام في الرياض، أن الطاقة الاستيعابية لقطار الحرمين، في حال عمله بطاقته الاستيعابية القصوى تقدر بـ60 مليون مسافر سنوياً بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وبذلك يمثل أكبر مشروع للنقل السريع على مستوى المنطقة، وأكبر مشروع سككي على مستوى العالم.

وأضاف مدير مشروع قطار الحرمين أن الخدمات المتوفرة في محطات القطار تمنح المشروع ميزة إضافية، حيث تقدم محطات القطار الخمس في رابغ، والمدينة، ومكة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومطار الملك عبدالعزيز؛ للمسافرين خدمات عصرية بينها الحجز الإلكتروني، فيما تُعدُّ محطة جدة أكبر محطة للمسافرين في العالم.