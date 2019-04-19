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«بلاك بيري» توقف تطبيق «BBM» نهائياًُ

«بلاك بيري» توقف تطبيق «BBM» نهائياًُ
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تواصل – وكالات:

قررت شركة “بلاك بيري” إنهاء 14 عاماً هي عمر تطبيق التراسل الشهير “بلاك بيري ماسنجر” BBM، وذلك بإيقاف تشغيله اعتباراً من 31 مايو القادم، مؤكدة أنها خلال أكثر من شهر ستعيد للمشتركين المبالغ التي دفعوها مقابل الملصقات.

وجاء إعلان الشركة، بإيقاف تشغيل تطبيق “بلاك بيري ماسنجر” في إحدى التدوينات بالقول: “إن المستخدمين انتقلوا لمنصات أخرى، وأنه من المحزن أن نقول ودعاً”، مبينة أنه بالتزامن مع إيقاف نسخة المستهلكين من التطبيق؛ فإن نسخة “BBM Enterprise” للمؤسسات ستكون متاحة للجميع بمقابل مادي، وفقاً لموقع”البوابة العربية للأخبار التقنية”.

وكان تطبيق “بلاك بيري ماسنجر”، الذي يعد من أقدم تطبيقات التراسل عبر الهواتف الذكية، شكل نقطة بيع رئيسية لهواتف “بلاك بيري”، وأطلقت الشركة نسخاً منه على نظامي “أندرويد” و”آي أو إس”.

يذكر أن التطبيق تعرض في السنوات الأخيرة لمنافسة شديدة من تطبيقات تراسل أخرى مثل واتساب، وتيليجرام، وفيسبوك ماسنجر، ما تسبب في تراجع أعداد مستخدميه، رغم أن الشركة حاولت دعمه عدة مرات، من خلال عقد شراكات مع جهات أخرى، إلا أن محاولاتها لم تكن مجدية.

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