بعد مسيرة 4 أعوام.. «تحفيظ ينبع» تحتفل بتدشين خطتها الثانية (صور)

تواصل – المدينة المنورة:

في ليلة بهيجة من ليالي القرآن، وبتشريف من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان بن عايش العلوني، وبعد مسيرة أربعة أعوام حافلة بالتميز والعطاء احتفلت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بينبع الصناعية بختام خطتها الاستراتيجية والتي امتدت منذ عام ١٤٣٧ إلى ١٤٤٠هـ وتدشين خطتها الاستراتيجية الثانية.

تم ذلك بحضور رئيس المحكمة العامة بينبع صاحب الفضيلة الشيخ إبراهيم الزميع ، وحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة الصناعية والتجارية بينبع الأستاذ مراد بن صغير العروي وقادة الشركات الصناعية والمؤسسات الحكومية.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، تلى ذلك كلمة المدير التنفيذي للجمعية المهندس حسن بن محمد عسيري والذي ألقى الضوء على إنجازات ومخرجات الجمعية وتحديات الفترة الماضية كما ألمح إلى ما تطمح إليه الجمعية في خطتها الاستراتيجية القادمة، تلاه عرض مصور يحكي مسيرة الجمعية وإنجازاتها في الفترة الماضية مركزاً على جوانب التميز وآليات التقدم التي تبنتها الجمعية.

ثم ألقى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع كلمة أشاد فيها بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في خدمة كتاب الله تعالى، كما أشار فيها إلى دور الشراكة الفاعلة بين الهيئة الملكية بينبع وجمعية تحفيظ القرآن الكريم بينبع الصناعية في تميز العمل المجتمعي، ثم اختتم الحفل بتكريم الطلاب المتفوقين، وجميع المؤسسات المانحة.