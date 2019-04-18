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خبير أرصاد يتوقع حالة الطقس خلال شهر رمضان

خبير أرصاد يتوقع حالة الطقس خلال شهر رمضان
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تواصل – الرياض:

توقع خبير الأرصاد والباحث في المناخ خالد العوض هطول الأمطار خلال شهر رمضان المبارك بحسب ما تكشفه خرائط الموجات المدارية.

وقال العوض، إنه “‏فيما يخص الموجات المدارية، والتي تشير خرائطها إلى توافق بنهاية إبريل ومعظم شهر مايو، يصادف ذلك -بإذن الله- شهر رمضان، وإيجابية عالية”.

وتابع “‏من فضل الله للسنة الرابعة على التوالي؛ ‏لوحظ قلة العواصف الغبارية المترافقة مع الجبهات، ‏وارتفاع ملحوظ في نسب التهاطل في معظم مناطق المملكة، ‏عدا الموسم الماضي فقد كان دون المعدل”.

وأشار خالد العوض، إلى أن أبرز الملاحظات المتوقعة في نماذج الطقس العالمية خلال الأيام القليلة المقبلة هي نشاط محتمل للرياح ضمن نطاق واسع جدًا يرافقه درجات حرارة دون المعدل السنوي لمثل هذه الفترة، والتي يتوقع أن تصادف منتصف الأسبوع المقبل، ‏والسبب -بأمر الله- هو موجة علوية تصل إلى حد التجمد في ‏الارتفاعات التي تزيد على 2000 متر، والله أعلم”.

 

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