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القيادة تعزي المستشارة الألمانية في ضحايا حادث الحافلة السياحية

القيادة تعزي المستشارة الألمانية في ضحايا حادث الحافلة السياحية
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تواصل – واس:
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لدولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية في ضحايا حادث الحافلة السياحية الذي وقع في جزيرة ماديرا البرتغالية.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ حادث الحافلة السياحية الذي وقع في جزيرة ماديرا البرتغالية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك دولتكم والشعب الألماني الصديق ألم هذا المصاب، ونعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة راجين للمصابين الشفاء العاجل وأن لا تروا أي مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لدولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية في ضحايا حادث الحافلة السياحية الذي وقع في جزيرة ماديرا البرتغالية.

وقال سمو ولي العهد “بلغني نبأ حادث الحافلة السياحية الذي وقع في جزيرة ماديرا البرتغالية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل”.

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