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بالقوة الجبرية.. ضبط مهرب بحوزته 115 حزمة قات في «صبيا»

بالقوة الجبرية.. ضبط مهرب بحوزته 115 حزمة قات في «صبيا»
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تواصل – جازان:

تمكنت دوريات أمن الطرق بصبيا من الإطاحة بمهرب بحوزته نحو 115 حزمة قات، وأحبطت محاولته للهروب بعد أن قام بعكس الطريق في محاولة للفرار.

وفي التفاصيل، رصدت إحدى نقاط التفتيش في نخلان بمحافظة صبيا قائد مركبة يحاول الاستدارة وعكس الطريق عند مشاهدة النقطة الأمنية باتجاه الجنوب، وتمت ملاحقته من قِبل دورية سرية متمركزة قبل النقطة، حيث تم اللحاق به، واستيقافه بالقوة الجبرية بعد أن سلك طريقاً فرعياً.

وتم تفتيش المركبة وعثر بداخلها على 115 حزمة قات، وجرى التحفظ على المضبوطات وإعداد محضر بالواقعة واستكمال اللازم وفقاً للاختصاص.

 

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