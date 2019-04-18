توقعات «الأرصاد» لطقس الجمعة.. غبار وأمطار على هذه المناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تشهد مناطق شمال المملكة وغربها نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تسبب تدنياً في مستوى الرؤية الأفقية.

وأضافت أن الفرصة لا تزال مهيأة ـ بإذن الله ـ لتكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار على مناطق الرياض، ونجران، وجازان، وعسير، والباحة، والمنطقة الشرقية.

ونبهت الأرصاد، إلى تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية، لافتة إلى أن أعلى درجة حرارة يتوقع تسجيلها في المملكة غداً 37 درجة في الأحساء، وشرورة، ووادي الدواسر، وأدنى درجة حرارة 6 درجات مئوية في القريّات وطريف.