الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

العثور على مقيم مشنوقاً داخل دورة مياه بالقنفذة.. والشرطة تحقق

العثور على مقيم مشنوقاً داخل دورة مياه بالقنفذة.. والشرطة تحقق

«صحة المدينة» تعلق على مقطع طفل مستشفى «أحد».. هذا ما حدث

«صحة المدينة» تعلق على مقطع طفل مستشفى «أحد».. هذا ما حدث

إعادة رضيع بعد اختطافه بمكة.. هكذا سقط الجناة

إعادة رضيع بعد اختطافه بمكة.. هكذا سقط الجناة

ضبط المعتدين على مواطن وزوجته.. والأمن العام يكشف سبب المشاجرة

ضبط المعتدين على مواطن وزوجته.. والأمن العام يكشف سبب المشاجرة

بالأسماء.. «البيئة» تدعو 100 مرشح على وظائفها لإجراء الاختبارات

بالأسماء.. «البيئة» تدعو 100 مرشح على وظائفها لإجراء الاختبارات
0

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها لجميع المرشحين والمرشحات التالية أسماؤهم والمتقدمين سابقاً على عدد (100) وظيفة داخل الوزارة؛ للحضور لمقر ديوان الوزارة بحي الملك عبدالله بالرياض، بحسب الموعد المحدد لكل مرشح ومرشحة والمرسل عبر الرسائل النصية للجوال المسجل عند التقديم؛ وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة.

وأهابت وزارة البيئة بالمرشحين:

1 – إحضار أصل الهوية الوطنية أساسي لدخول الاختبار.
2 – حضور الاختبار لا يعني القبول النهائي للوظيفة.

وأضافت الوزارة أنه يمكن الاستفسار من خلال الاتصال بالهاتف (0112038888) تحويلة (1488) وتحويلة (1152)، وللدعم الفني لنظام التوظيف:(HR – support@mewa.gov.sa)

ويمكن الاطلاع على الأسماء من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، ولمزيدٍ من المعلومات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«القوات البرية» تعلن توفر 124 وظيفة إدارية في عدد من المناطق

«القوات البرية» تعلن توفر 124 وظيفة إدارية في عدد من المناطق

وظائف شاغرة بـ «الخطوط السعودية» في جدة.. موعد وطريقة التقديم

وظائف شاغرة بـ «الخطوط السعودية» في جدة.. موعد وطريقة التقديم

توظيف 6 آلاف مواطن ومواطنة بقطاع التجزئة

توظيف 6 آلاف مواطن ومواطنة بقطاع التجزئة

«هدف» يجمع المنشآت والباحثين عن التدريب بالرياض

«هدف» يجمع المنشآت والباحثين عن التدريب بالرياض

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الطوفان القادم ( 6 )
مقالات

الطوفان القادم ( 6 )

المزيد
سياسة الأرض المحروقة
تدوينات حرة

سياسة الأرض المحروقة

المزيد
المواجهة هي الحل الأمثل
مقالات

المواجهة هي الحل الأمثل

المزيد
القراءة ضرورة أم ترفيه؟
تدوينات حرة

القراءة ضرورة أم ترفيه؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>