بالأسماء.. «البيئة» تدعو 100 مرشح على وظائفها لإجراء الاختبارات

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها لجميع المرشحين والمرشحات التالية أسماؤهم والمتقدمين سابقاً على عدد (100) وظيفة داخل الوزارة؛ للحضور لمقر ديوان الوزارة بحي الملك عبدالله بالرياض، بحسب الموعد المحدد لكل مرشح ومرشحة والمرسل عبر الرسائل النصية للجوال المسجل عند التقديم؛ وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة.

وأهابت وزارة البيئة بالمرشحين:

1 – إحضار أصل الهوية الوطنية أساسي لدخول الاختبار.

2 – حضور الاختبار لا يعني القبول النهائي للوظيفة.

وأضافت الوزارة أنه يمكن الاستفسار من خلال الاتصال بالهاتف (0112038888) تحويلة (1488) وتحويلة (1152)، وللدعم الفني لنظام التوظيف:(HR – support@mewa.gov.sa)

ويمكن الاطلاع على الأسماء من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، ولمزيدٍ من المعلومات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).