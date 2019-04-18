بلدي الرياض يوجه رسالة لأهالي المنطقة في أسبوع «الإبداع البلدي»

تواصل – الرياض:

يُشارك المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض بأسبوع الإبداع البلدي الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل الفعّال مع مختلف شرائح المجتمع لتحسين الخدمات البلدية وإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات التي تواجه القطاع البلدي.

ويتزامن هذا الأسبوع مع الاحتفال بالأسبوع العالمي للإبداع والابتكار المعتمد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال 14 إلى 18 أبريل من كل عام.

ودعا المجلس البلدي ساكني الرياض إلى المشاركة والتفاعل مع الفعاليات التي يقيمها المجلس بهذه المناسبة، لتقديم المقترحات والأفكار التي يمكن أن تسهم في تطوير المدينة.

وتقام فعاليات المجلس في منتزه الملك عبدالله بالملز، يوم الجمعة الموافق 14/8/1440هـ، من الساعة الخامسة عصراً وحتى العاشرة مساءً. وكذلك في ساحة الفريان في السويدي الغربي يوم الثلاثاء الموافق 18/8/1440هـ، من الساعة الخامسة عصراً، وحتى العاشرة مساءً. وتتضمن الأنشطة استقبال الأفكار والمقترحات، إضافة إلى شكاوى المواطنين والتعريف بدور المواطن في تطوير الخدمات البلدية، ويصاحبها أنشطة ترفيهية للأطفال ورسم حر.

وصرح الأستاذ خالد العريدي رئيس المجلس البلدي بأن هذا الأسبوع نشاط مميز يتيح لجميع المواطنين تقديم مقترحات وأفكار أو حلول إبداعية تساعد في تطوير الخدمات البلدية. مشيراً إلى أن أعضاء المجلس سيلتقون الإخوة المواطنين ويستمعون إلى اقتراحاتهم والأفكار كما يستقبلون الشكاوى والملاحظات للعمل على معالجته وتطوير واقع الخدمات.