الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«صحة المدينة» تعلق على مقطع طفل مستشفى «أحد».. هذا ما حدث

«صحة المدينة» تعلق على مقطع طفل مستشفى «أحد».. هذا ما حدث

إعادة رضيع بعد اختطافه بمكة.. هكذا سقط الجناة

إعادة رضيع بعد اختطافه بمكة.. هكذا سقط الجناة

ضبط المعتدين على مواطن وزوجته.. والأمن العام يكشف سبب المشاجرة

ضبط المعتدين على مواطن وزوجته.. والأمن العام يكشف سبب المشاجرة

ننشُر مواعيد عودة المعلمين والإداريين والطلاب.. نص تعميم وزير التعليم

ننشُر مواعيد عودة المعلمين والإداريين والطلاب.. نص تعميم وزير التعليم

بلدي الرياض يوجه رسالة لأهالي المنطقة في أسبوع «الإبداع البلدي»

بلدي الرياض يوجه رسالة لأهالي المنطقة في أسبوع «الإبداع البلدي»
0

تواصل – الرياض:

يُشارك المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض بأسبوع الإبداع البلدي الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل الفعّال مع مختلف شرائح المجتمع لتحسين الخدمات البلدية وإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات التي تواجه القطاع البلدي.

ويتزامن هذا الأسبوع مع الاحتفال بالأسبوع العالمي للإبداع والابتكار المعتمد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال 14 إلى 18 أبريل من كل عام.

ودعا المجلس البلدي ساكني الرياض إلى المشاركة والتفاعل مع الفعاليات التي يقيمها المجلس بهذه المناسبة، لتقديم المقترحات والأفكار التي يمكن أن تسهم في تطوير المدينة.

وتقام فعاليات المجلس في منتزه الملك عبدالله بالملز، يوم الجمعة الموافق 14/8/1440هـ، من الساعة الخامسة عصراً وحتى العاشرة مساءً. وكذلك في ساحة الفريان في السويدي الغربي يوم الثلاثاء الموافق 18/8/1440هـ، من الساعة الخامسة عصراً، وحتى العاشرة مساءً. وتتضمن الأنشطة استقبال الأفكار والمقترحات، إضافة إلى شكاوى المواطنين والتعريف بدور المواطن في تطوير الخدمات البلدية، ويصاحبها أنشطة ترفيهية للأطفال ورسم حر.

وصرح الأستاذ خالد العريدي رئيس المجلس البلدي بأن هذا الأسبوع نشاط مميز يتيح لجميع المواطنين تقديم مقترحات وأفكار أو حلول إبداعية تساعد في تطوير الخدمات البلدية. مشيراً إلى أن أعضاء المجلس سيلتقون الإخوة المواطنين ويستمعون إلى اقتراحاتهم والأفكار كما يستقبلون الشكاوى والملاحظات للعمل على معالجته وتطوير واقع الخدمات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«بلدي الرياض» يزور «المفتي» لاستعراض أنشطة المجلس

«بلدي الرياض» يزور «المفتي» لاستعراض أنشطة المجلس

«بلدي الرياض» يتفقد 17 موقعاً ببلديتي الملز والبطحاء

«بلدي الرياض» يتفقد 17 موقعاً ببلديتي الملز والبطحاء

أمير الرياض يستقبل المجلس البلدي.. ويتسلم ملاحظات المواطنين والمجلس والمبادرات التطويرية

أمير الرياض يستقبل المجلس البلدي.. ويتسلم ملاحظات المواطنين والمجلس والمبادرات التطويرية

«بلدي الرياض» يطلق جائزة جديدة للمهتمين بالعمل البلدي.. إليك التفاصيل

«بلدي الرياض» يطلق جائزة جديدة للمهتمين بالعمل البلدي.. إليك التفاصيل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الطوفان القادم ( 6 )
مقالات

الطوفان القادم ( 6 )

المزيد
سياسة الأرض المحروقة
تدوينات حرة

سياسة الأرض المحروقة

المزيد
المواجهة هي الحل الأمثل
مقالات

المواجهة هي الحل الأمثل

المزيد
القراءة ضرورة أم ترفيه؟
تدوينات حرة

القراءة ضرورة أم ترفيه؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>