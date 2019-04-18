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«القوات البرية» تعلن توفر 124 وظيفة إدارية في عدد من المناطق

«القوات البرية» تعلن توفر 124 وظيفة إدارية في عدد من المناطق
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تواصل – الرياض:

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية توفر 124 من الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم الموظفين العام في عددٍ من المناطق، وترغب في إشغالها بالكوادر السعودية المؤهلة (للرجال).

وأوضحت القوات البرية أنه على الراغبين بالتقدم على هذه الوظائف، زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية، خلال الفترة الموضحة أدناه.

آلية التقديم من قبل (المتقدمين):

1 – الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.
2 – تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.
3 – يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

موعد وطريقة التقديم:يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1440/08/16هـ وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/08/20هـ، من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه: (اضغط هنا).

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