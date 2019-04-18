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حكم قضائي بتغريم «مواطن» تورط بهذه الجريمة في نجران

حكم قضائي بتغريم «مواطن» تورط بهذه الجريمة في نجران
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تواصل – نجران:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار مواطناً بالغرامة والتشهير، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته بجريمة التستر التجاري وثبوت تورطه في تمكين أحد العمالة لديه من جنسية عربية من مزاولة النشاط التجاري، باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص في تجارة المواشي بأسواق مدينة نجران؛ بغرض الاستثمار وبيعها على مطاعم بمناطق مختلفة.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية على المخالف، والمنع من مزاولة النشاط نفسه، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب وأي التزامات أخرى، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لتلقِّي “التجارة” معلومات عن تورط المواطن المخالف في التستر على الوافد العامل لديه وتمكينه من مزاولة نشاط التجارة، عبر شراء الأغنام من أسواق مدينة نجران وبيعها على عددٍ من المطاعم في كلٍّ من: الرياض، والخرج، والدمام.

كما ضبطت أدلة مادية تؤكد إيداع مبالغ مالية كبيرة ناتجة عن النشاط غير المشروع لا تتناسب مع دخل العامل الوافد وطبيعة عمله ومهنته (مزارع)؛ وبناء عليه ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص لهما بممارسته أو الاستثمار فيه، والعمل لحسابهما الخاص، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة؛ ومن ثم القضاء؛ لتطبيق العقوبات النظامية عليهما وفقاً لنظام مكافحة التستر.

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