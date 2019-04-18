الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

إعادة رضيع بعد اختطافه بمكة.. هكذا سقط الجناة

إعادة رضيع بعد اختطافه بمكة.. هكذا سقط الجناة

ضبط المعتدين على مواطن وزوجته.. والأمن العام يكشف سبب المشاجرة

ضبط المعتدين على مواطن وزوجته.. والأمن العام يكشف سبب المشاجرة

ننشُر مواعيد عودة المعلمين والإداريين والطلاب.. نص تعميم وزير التعليم

ننشُر مواعيد عودة المعلمين والإداريين والطلاب.. نص تعميم وزير التعليم

والد ضحية الحافلة المدرسية يروي لحظاته الأخيرة.. تفاصيل مؤثرة

والد ضحية الحافلة المدرسية يروي لحظاته الأخيرة.. تفاصيل مؤثرة

تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مواطنيْن ووافد سوري بالرياض.. لارتكابهم هذه الجريمة

تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مواطنيْن ووافد سوري بالرياض.. لارتكابهم هذه الجريمة
0

تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في ثلاثة جناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه: قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

بفضل من الله تم القبض على كلٍّ من: سطام بن عصلان بن محمد الخالدي، وحمد بن عبدالله بن عقلاء الخالدي “سعوديي الجنسية”، وأحمد مصطفى المحرب “سوري الجنسية”، عند قيامهم بتلقي وتسليم وترويج كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة.

وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بما نسب لهم، وبإحالتهم إلى المحكمة صدر بحقهم صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهم والحكم بقتلهم تعزيرًا، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجناة (سطام بن عصلان بن محمد الخالدي، وحمد بن عبدالله بن عقلاء الخالدي، وأحمد مصطفى المحرب) يوم الخميس الموافق 13 / 8 / 1440هـ في منطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك؛ لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدّة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره _ والله الهادي إلى سواء السبيل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«العمل» تستقبل 1800 شكوى ضد مكاتب وشركات الاستقدام بالرياض

«العمل» تستقبل 1800 شكوى ضد مكاتب وشركات الاستقدام بالرياض

الرياض.. مواطن يتبرع لوالده بـ«كليته» لينهي معاناته مع المرض

الرياض.. مواطن يتبرع لوالده بـ«كليته» لينهي معاناته مع المرض

رئيس جمهورية إندونيسيا يصل الرياض

رئيس جمهورية إندونيسيا يصل الرياض

فيديو.. لحظة إنقاذ مسن احتجزت السيول سيارته بوادي حنيفة في الرياض

فيديو.. لحظة إنقاذ مسن احتجزت السيول سيارته بوادي حنيفة في الرياض

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

سياسة الأرض المحروقة
تدوينات حرة

سياسة الأرض المحروقة

المزيد
المواجهة هي الحل الأمثل
مقالات

المواجهة هي الحل الأمثل

المزيد
القراءة ضرورة أم ترفيه؟
تدوينات حرة

القراءة ضرورة أم ترفيه؟

المزيد
هل تشاركني هذه اليقينيات!
مقالات

هل تشاركني هذه اليقينيات!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>