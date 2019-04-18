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عسير.. اكتشاف ثالث مسجد أثري في بيشة (صور)

عسير.. اكتشاف ثالث مسجد أثري في بيشة (صور)
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تواصل – عسير:

استكمل فريق علمي من قطاع الآثار والمتاحف وقطاع المناطق في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مؤخراً، أعمال التنقيب الأثرية في موقع العبلاء في محافظة بيشة بمنطقة عسير، وهو ثالث مسجد يتم اكتشافه في مستوطنات التعدين القديمة بعد أن حققت الهيئة اكتشافات مهمة في مواقع تعدين أخرى في المملكة.

وتأتي أعمال التنقيب تلك، ضمن مبادرة تأهيل المواقع الأثرية لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، وبتوجيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث قام الفريق العلمي بالتنقيب في مسجد العبلاء الأثري، والذي تم اكتشافه في الموسم الماضي 1439هـ.

وقال عبدالله الأكلبي رئيس الفريق الملكلف بأعمال التنقيب، إن فريقه بدأ أعمال التنقيب في هذا الموسم بالمسجد الذي قدرت مساحته بـ2.616 متراً مربعاً، حيث كانت بداية العمل في المساحة الأمامية للمسجد، والذي تم من خلاله اكتشاف بعض الجدران المبنية من الحجر والمكسية بالجص الأبيض والوصول إلى أرضية المسجد وهي عبارة عن طبقة مدكوكة استُخدم فيها الحصى الصغير الناعم وخلطه مع الرمل والماء مما نتج عنه أرضية صلبة دُكت بشكل جيد على أرضية المسجد الأساسية، ومن ثم فُرِش عليها حبيبات صغيرة من الحصى الناعم.

وأوضح الأكلبي أن المسجد يتوسطه محراب نصف دائري مجوف إلى الخارج، إضافة إلى وجود غرفتين في الجهة الجنوبية الشرقية، معتقداً أن إحدى تلك الغرف كانت تُستخدم لإضاءة المسجد.

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