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«التعليم» تحدد موعد فتح باب التحويل من النظام الفصلي إلى المقررات

«التعليم» تحدد موعد فتح باب التحويل من النظام الفصلي إلى المقررات
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تواصل – الرياض:

أكدت وزارة التعليم أنه يحق للطلاب والطالبات من المرحلة الثانوية تحويل نظام الدراسة من نظام فصلي إلى نظام المقررات في جميع مدارس المملكة بحلول عام 1441 – 1442هـ.

وأوضحت مديرة الإشراف التربوي في “تعليم الرياض” نجلاء النفيعي أن هناك أكثر من 400 مدرسة ثانوية للبنات تعمل بنظام المقررات، وسيتم تحويل باقي المدارس من النظام الفصلي إلى نظام المقررات.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة دليّل الجلال، وعضوية مشرفة النظام بتعليم الرياض رقية المحمود ومشرفة القيادة المدرسية بإدارة الإشراف التربوي ابتسام الجافل؛ لمتابعة الدراسة في المرحلة الثانوية بقسميه (مقررات – فصلي)؛ بهدف التأكد من انسيابية الدراسة في نظام المقررات وانسيابية إغلاق النظام الفصلي.

بدوره، أفاد المشرف على نظام المقررات في قسم البنين بتعليم الرياض عبدالرحمن الصفيان، بأن أعداد مدارس البنين الثانوية المطبقة لنظام المقررات للعام الدراسي الحالي 1439/ 1440هـ (286) مدرسة حكومية وأهلية.

وتابع أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الإشراف التربوي خالد الدوسري، وعضوية رئيس قسم القيادة المدرسية ناصر السلطان، ومشرفي نظام المقررات والفصلي بإشراف مباشر من مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام للعمل على تدريب قادة ووكلاء المدارس ومدخلي البيانات في نظام “نور” على تطبيق نظام المقررات، ومتابعة تنفيذ الخطط الدراسية في المدارس المطبقة لنظام المقررات حديثاً.

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