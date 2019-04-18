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«صحة المدينة» تعلق على مقطع طفل مستشفى «أحد».. هذا ما حدث

«صحة المدينة» تعلق على مقطع طفل مستشفى «أحد».. هذا ما حدث
مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة
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تواصل – المدينة المنورة:

علقت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن مقطع فيديو لطفل في مستشفى أحد العام بالمدينة المنورة، وذُكر خلال المقطع أن الطفل في غيبوبة وشلل.

وأكدت صحة المدينة، في بيانٍ لها، أن الطاقم الطبي المكلف بعلاج حالة الطفل في مستشفى أحد بالمدينة المنورة قد باشر الحالة، وقدم له العناية حسب الأعراف الطبية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأضافت أن الطفل تم إحضاره إلى طوارئ المستشفى جراء معاناته من آلام أسفل البطن، وبعد تشخيص الحالة تبين معاناة الطفل من التهاب حاد في الزائدة الدودية وارتفاع نسبة كريات الدم البيضاء، وعلى إثر ذلك تقرر إجراء عملية لاستئصال الزائدة الدودية، وتمت بنجاح ولوجود مشكلة في الأمعاء تسمى (رتج ميكايل) تسبب في ظهور بعض الأعراض لدى الطفل؛ سارع الفريق الطبي بإجراء عملية استكشافية للأمعاء لاستئصال الجزء المصاب.

وأكدت الشؤون الصحية أنه بعد ذلك تحسنت الحالة -بفضل من الله- تدريجياً حسب الخطة العلاجية التي تم وضعها، وقد تم السماح للطفل بمغادرة المستشفى وفي انتظار حضور ذويه لاصطحابه للمنزل.

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