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ضبط 3 مواطنين امتهنوا سرقة المحلات والمنازل بـ«حفر الباطن»

ضبط 3 مواطنين امتهنوا سرقة المحلات والمنازل بـ«حفر الباطن»
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تواصل – الشرقية:

تمكَّنت شرطة المنطقة الشرقية من القبض على ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر بعد تورطهم بسرقة عددٍ من المحال التجارية والمنازل في حفر الباطن.

وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت – بفضل من الله وتوفيقه – عن ضبط تشكيل عصابي والقبض على عناصره وعددهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر؛ وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في سرقة عددٍ من المحال التجارية والمنازل بمحافظة حفر الباطن، حيث تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية.

وأشار الرقيطي إلى أن شرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تُسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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