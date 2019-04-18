الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«صحة المدينة» تعلق على مقطع طفل مستشفى «أحد».. هذا ما حدث

«صحة المدينة» تعلق على مقطع طفل مستشفى «أحد».. هذا ما حدث

إعادة رضيع بعد اختطافه بمكة.. هكذا سقط الجناة

إعادة رضيع بعد اختطافه بمكة.. هكذا سقط الجناة

ضبط المعتدين على مواطن وزوجته.. والأمن العام يكشف سبب المشاجرة

ضبط المعتدين على مواطن وزوجته.. والأمن العام يكشف سبب المشاجرة

ننشُر مواعيد عودة المعلمين والإداريين والطلاب.. نص تعميم وزير التعليم

ننشُر مواعيد عودة المعلمين والإداريين والطلاب.. نص تعميم وزير التعليم

الطوفان القادم ( 6 )

0
الطوفان القادم ( 6 )
عبد العزيز السريهيد

 

ومن أسباب الإلحاد إغلاق باب الحوار مع الشباب وعدم الاستماع إلى ما يجول في رؤوسهم من أفكار وشبهات متعلقة بالدين. وربما وجد الشاب الذي يصارع الشبهات التبكيت من بعض أهل العلم أو بعض المدرسين أو بعض المربين، ظناً منهم أن هذا التصرف يميت ما لديهم من خواطر أو شبهات دينية، وما علموا أنهم كبتوها ولم يميتوها، ولم يحجموها بل تركوها تستعر ناراً في داخل هذا الشاب حتى تهلكه وتدخله في الكفر والإلحاد.

ومثال ذلك:

عبدالله القصيمي فقد كان من ضمن أسباب إلحاده شبهات خطيرة حول القضاء والقدر، لم يجد من يستمع إليه ليبث ما لديه من إشكالات وشبهات حول هذه القضية، بل إن بعض أهل العلم في زمنه كان يقمعه ويقول: سبح، هلل، اذكر الله.

وظلت هذه الخواطر والأفكار والشبهات حبيسة في داخله إلى أن خرجت في صورة إلحاد.

وهذا شاب وقع في براثن الإلحاد ذكر أن السبب الرئيس الذي أوقعه في الإلحاد هو سوء تعامل بعض أهل العلم وطلبته معه بسبب تساؤلاته التي يبحث لها عن جواب. ويقول عن أزمته العقدية: بدأت قصتي مع مدرس الدين الذي كان يكبتني ويزجرني ويتهمني في ديني كلما وجهت إليه استفساراً جريئاً في حصة الدين، فكرهت المادة والمدرس معاً.

وتولدت لدي تساؤلات محيرة خِفتُ في مجتمعنا المحافظ من طرحها خشية تكفيري ولم أكن كافراً ولكن مستفهماً عن إشكالية عقدية.

ويواصل قصته قائلاً:

ودخلت مسجداً لأصلي وكنت ألبس على رأسي (الكاب) فزجرني أحد المصلين بطريقة فيها انتقاص وقسوة وجعلني أخرج من المسجد.

وهكذا توالت المواقف مع بعض المحسوبين على الدين والدعوة فنفروني منهم، إضافة إلى خوفي من مفاتحتهم، وأنا الصادق في البحث عن أجوبة مقنعة في زمن الانفتاح والتساؤلات والشكوك… ودخلت مواقع النت الحوارية والمنتديات والشبكات فتلقفني مجموعة ممن زادوا شكي وأصلوه.

وقد عاد الشاب بعد ذلك إلى الإسلام بعد أن وفقه الله إلى لقاء أحد الأطباء المشهورين وهو عالم أبحاث سعودي، الذي احتواه ودخل معه وحرك الإيمان في قلبه من خلال النظر إلى عظمة خلق الإنسان ونقض دليل الصدفة العمياء، وخرافة تولد الحياة من المادة وغير ذلك.

وما ذكرت هنا ليس مبررا لضلال من ضل أو ألحد، أو إلقاء اللائمة كاملة على أهل العلم، إنما هو لبيان أثر إغلاق سبل الحوار مع الشباب.

أيها الدعاة أيها المعلمون أيها الآباء رفقاً بالشباب احتووهم واسمعوا لهم وما لديهم من أفكار وخواطر وشبهات مهما كانت، ومهما بلغت، فإن الشبهة لا يخرجها إلا الحوار القائم على العلم وحسن الإنصات وسعة الصدر والحلم.

ونحن في زمن انفتحت الدنيا بخيرها وشرها على المجتمعات المسلمة وخصوصاً الشباب، وتلقفتهم أجهزة هي في جيوبهم تجوب بهم العالم كله، وتوصل إليهم من الأفكار المنحرفة والضالة الشيء الكثير ولن يحصنوا ولن يُحموا إلا بأمرين:

الأول: زراعة المراقبة الذاتية لله تعالى في السر والعلن.

الثاني: سماع ما لديهم من شبهات وإشكالات عقدية.

إن الكبت والقمع وفرض الرأي بالقوة لن يوقف الانحراف الفكري ولن يقضي على الشبهات لديهم، فمعطيات الحياة تغيرت، فالحوار الحوار.

عبدالعزيز السريهيد

Aaaziz123@hotmail.com

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

المواجهة هي الحل الأمثل

المواجهة هي الحل الأمثل

هل تشاركني هذه اليقينيات!

هل تشاركني هذه اليقينيات!

هدايا الألم

هدايا الألم

تعلمت من مريم بنت عمران!

تعلمت من مريم بنت عمران!

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

سياسة الأرض المحروقة
تدوينات حرة

سياسة الأرض المحروقة

المزيد
المواجهة هي الحل الأمثل
مقالات

المواجهة هي الحل الأمثل

المزيد
القراءة ضرورة أم ترفيه؟
تدوينات حرة

القراءة ضرورة أم ترفيه؟

المزيد
هل تشاركني هذه اليقينيات!
مقالات

هل تشاركني هذه اليقينيات!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>