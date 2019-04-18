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1.5 مليون حساب بفيسبوك عُرضة للانتهاك

1.5 مليون حساب بفيسبوك عُرضة للانتهاك
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تواصل- وكالات:

قالت شركة فيسبوك، الأربعاء، إنها قد تكون “حمّلت عن غير قصد” جهات الاتصال الخاصة بالبريد الإلكتروني لنحو مليون ونصف المليون مستخدم من دون علمهم، لتصبح بذلك أحدث مشكلة متعلقة بالخصوصية يواجهها أكبر موقع للتواصل الاجتماعي بالعالم.

ووفق ما ذكر موقع “بيزنس إنسايدر”، فإن فيسبوك قرت بأنها “حمّلت عن غير قصد” جهات الاتصال الخاصة بالبريد الإلكتروني لبعض المستخدمين منذ شهر مايو 2016 أوضح الموقع أن فيسبوك حملت البيانات عن غير قصد ومن دون علم المستخدمين، مشيراً إلى أنها تقوم حاليا بحذف المعلومات التي حصلت عليها.

ويأتي هذا التطور بعدما لاحظ مراقبون مختصون في الحماية الإلكترونية أن فيسبوك يطلب من المستخدمين الجدد كتابة كلمات المرور الخاصة ببريدهم الإلكتروني من أجل التحقق من هوياتهم.

وبعد إدخال كلمات مرور البريد الإلكتروني، تظهر رسالة للمستخدم تقول إنه “يتم حالياً تحميل قوائم الاتصال الخاصة بك”.

 

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