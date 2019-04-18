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بالفيديو.. نجاة عامل من الموت بسبب سرعة بديهيته

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تواصل – وكالات:

رصد مقطع فيديو، نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نجاة عامل بأعجوبة من الموت، بعد اشتعال النيران في سلك كهرباء بولاية نيوجيرسي الأميركية.

وبينما كان العامل يحاول تنظيف سلك كهرباء مرتبط بإشارة مرور، اندلع الحريق في حدود الساعة السادسة والنصف من صباح الاثنين.

وأوضح المسؤول الأمني في بلدة مانشستر، كريستوفر هيمهوسر: “اعتقدنا أنه تم إلغاء تنشيط السلك، وذلك ما كان يظهر على العامل أيضا، حيث لم يكن يدري أنه يلعب بالنار.

ويمكن رؤية العامل في مقطع الفيديو، ممسكا السلك قبل أن يفلت من يديه ويرتطم بالأرض، مما أدى إلى اشتعال النيران بشكل سريع.

وذكر معلقون على الفيديو أن سرعة البديهة عند العامل أنقذته من الموت المحقق.

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