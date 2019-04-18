الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

إعادة رضيع بعد اختطافه بمكة.. هكذا سقط الجناة

إعادة رضيع بعد اختطافه بمكة.. هكذا سقط الجناة

ضبط المعتدين على مواطن وزوجته.. والأمن العام يكشف سبب المشاجرة

ضبط المعتدين على مواطن وزوجته.. والأمن العام يكشف سبب المشاجرة

ننشُر مواعيد عودة المعلمين والإداريين والطلاب.. نص تعميم وزير التعليم

ننشُر مواعيد عودة المعلمين والإداريين والطلاب.. نص تعميم وزير التعليم

والد ضحية الحافلة المدرسية يروي لحظاته الأخيرة.. تفاصيل مؤثرة

والد ضحية الحافلة المدرسية يروي لحظاته الأخيرة.. تفاصيل مؤثرة

التجارة تعلن ضبط 42 مليون قطعة مخالفة بقيمة 909 ملايين ريال خلال عام

التجارة تعلن ضبط 42 مليون قطعة مخالفة بقيمة 909 ملايين ريال خلال عام
0

تواصل- الرياض:

أكد وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك المهندس عمر السحيباني، تلقى 417 ألف بلاغ في عام 2018 م من مصادر استقبال بلاغات المستهلكين المتعددة (تطبيق بلاغ تجاري – مركز اتصال 1900 – وسائل التواصل الاجتماعي – بريد إلكتروني – محادثة فورية)، كاشفًا عن ضبط نحو 42 مليون قطعة مخالفة بقيمة تتجاوز 909 ملايين ريال خلال 2018 م عبر الجولات التفتيشية التي تجاوزت 373 ألفًا و869 جولة، فيما نظمت الوزارة 194 حملة لاستدعاء المركبات للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة والمواصفات السعودية فيما استدعت العديد من السلع المنتجة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات السعودية بـ 36 حملة في ذات العام.

وقال خلال الجلسة الخامسة بالمنتدى السعودي لسلامة المنتجات التي عقدت اليوم بعنوان “رقابة السوق .. أفضل الممارسات و تقييم المخاطر”: إن الوزارة حجبت 63 حسابًا مخالف من مواقع وحسابات شخصية في مواقع التواصل الاجتماعي خلال 2018 م وكذلك أوقفت 61 عضوية حساب “معروف” في العام نفسه و مباشرة أكثر من 15 ألف بلاغ في عام 2018 م.

وأوضح أن رحلة ضبط المنتج المخالف تبدأ باستقبال البلاغ او الشكوى، ودراسة الحالة، والبحث والتحري، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، و ضبط المنتج المخالف، وسماع الأقوال، وإعداد المحاضر والتقارير، وإحالة القضية إلى النيابة العامة، مشيرًا إلى أن آلية الضبط الاستباقية تتمثل في الجولات الرقابية المستهدفة والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لافتًا إلى أن معايير اختيار القطاعات المستهدفة في الجولات التفتيشية تتمثل في تقييم المخاطر وأهمية وأثر المنتج على المستهلك و التنسيق مع الجهات التشريعية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالأرقام.. «النقل العام» تكشف الارتفاع الكبير في عمل المواطنين بنشاط توجيه المركبات

بالأرقام.. «النقل العام» تكشف الارتفاع الكبير في عمل المواطنين بنشاط توجيه المركبات

الغرامة والتشهير بصاحب منشأة عرضت «زعفران» مغشوشاً في الدمام

الغرامة والتشهير بصاحب منشأة عرضت «زعفران» مغشوشاً في الدمام

«العمل» تغرم منشأة شغلت «مواطنات» بجوار وافدين في مكة

«العمل» تغرم منشأة شغلت «مواطنات» بجوار وافدين في مكة

«التجارة» تفرض رقابة صارمة على «التخفيضات» بالمتاجر الإلكترونية

«التجارة» تفرض رقابة صارمة على «التخفيضات» بالمتاجر الإلكترونية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

المواجهة هي الحل الأمثل
مقالات

المواجهة هي الحل الأمثل

المزيد
القراءة ضرورة أم ترفيه؟
تدوينات حرة

القراءة ضرورة أم ترفيه؟

المزيد
هل تشاركني هذه اليقينيات!
مقالات

هل تشاركني هذه اليقينيات!

المزيد
توثيق العقود يحفظ الحقوق
تدوينات حرة

توثيق العقود يحفظ الحقوق

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>