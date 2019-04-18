تقرير إحصائي: 3.8 مليار ريال أنفقها المواطنون على «إنقاص الوزن»

تواصل- وكالات:

صرف المواطنون 3.8 مليار ريال على المنتجات الغذائية والرياضية المخصصة لفقدان الوزن، خلال عام 2018، وفقا لما ذكره تقرير إحصائي نشره موقع ResearchAndMarkets. وقال التقرير إن الطلب زاد على منتجات فقدان الوزن، بسبب ارتفاع معدلات السمنة، وزيادة الوزن إلى أكثر من 50%، وفقاً لجمعية السكر والغدد الصماء.

وقالت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء خلال مؤتمر صحفي عقد ضمن فعاليات المؤتمر الثالث لمستجدّات أمراض الغدد الصمّاء والسكر، الذي استضافته الجمعية قبل أيام في الخبر بالمنطقة الشرقية، إن نسبة المصابين بمرض السكري من الذكور والإناث في المملكة، خلال آخر إحصائية صادرة من وزارة الصحة في نهاية عام 2018، بلغت نحو 25%، فيما وصلت نسبة المصابين بالسمنة نحو 50%، مبينة أن هذه النسب قد تتضاعف بحلول عام 2030. وبالنظر إلى الإحصائيات الحالية، فإن 2.7 مليار شخص بالغ عالميا سيصابون بزيادة الوزن والسمنة بحلول عام 2025

تقول إحصائيات الاتحاد الدولي للسكر، إن هناك نحو 5 آلاف قدم يتم بترها سنويا بسبب مضاعفات مرض السكري، حسب إحصائيات الاتحاد الدولي للسكر، مع انخفاض حالات بتر الأقدام بنسبة 30% سنوياً بسبب تحي الوعي حيال مشكلة القدم السكرية، إلا أن المشكلة ترتبط أساساً مع زيادة الوزن والسمنة وعلاقتهما القوية بمرض السكري، إذ يقدر عدد المصابين بالسكري في المملكة بـ 3.8 ملايين نسمة، وهناك 14.665 حالة وفاة مرتبطة بهذا المرض.

ووفقا للأطباء، يمكن لمرض السكري أن يسبب أمراضا أخرى منها أمراض القلب والكلى والسكتات الدماغية وبتر الساق والعمى والأمراض النفسية مثل الاكتئاب.

لكون حل مشكلة السمنة يرتبط بالوعي الاجتماعي، فقد أصدرت عدد من الجهات في المملكة إجراءات صارمة للحد من هذه المشكلة تتضمن إقرار ضريبة السلع المنتقاة على بعض المنتجات التي من شأنها زيادة معدل السمنة بين الأفراد مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وغيرها، بالإضافة إلى فرض الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال الشهرين الماضيين على جميع نقاط إنتاج وبيع المأكولات من مطاعم وبوفيهات ومحال حلويات وغيرها أن تضع معلومات خاصة بالسعرات الحرارية في كل وجبة وحق العملاء في معرفة مقدار السعرات، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المخالفين.