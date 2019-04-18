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شبكة الهداية القرآنية العالمية تفوز بجائزة أفضل جهة لخدمة القرآن الكريم

شبكة الهداية القرآنية العالمية تفوز بجائزة أفضل جهة لخدمة القرآن الكريم
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تواصل – فريق التحرير:

برعاية وحضور سمو أمير الكويت الشيخ: صباح الأحمد الجابر الصباح –حفظه الله-، كُرّمت شبكة الهداية القرآنية العالمية (من المملكة العربية السعودية) بجائزة الكويت الدولية لأفضل جهة لخدمة القرآن الكريم في العالم.

جرى ذلك في الحفل الختامي لجائزة الكويت الدولية في دورتها العاشرة لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته، خلال الفترة من 3 إلى 11 شعبان 1440هـ الموافق 9 إلى 17 أبريل 2019م.

وقد تسلم الجائزة من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المشرف العام على مشروع شبكة الهداية القرآنية العالمية سعادة الشيخ: فهد بن عبدالرحمن الشميمري، صباح يوم الأربعاء 12 شعبان 1440هـ الموافق 17 أبريل 2019م، على مسرح قصر بيان.

ويتكوّن مشروع شبكة الهداية القرآنية العالمية من اثنتين وأربعين قناة فضائية قرآنية ، مترجمة المعاني باثنتين وثلاثين لغة من لغات شعوب العالم ، وتبث على ثمانية أقمار صناعية عالمية ، لتكون أكبر مشروع مرئي لخدمة القرآن الكريم في العالم، وقد بدأت الشبكة بثها في غرة شهر رمضان المبارك لعام 1436هـ.

الجدير بالذكر أن شبكة الهداية القرآنية العالمية هي إحدى المشاريع المملوكة لأوقاف الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الحائز على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام عام 1433هـ 2012م ، ويأتي مشروع شبكة الهداية القرآنية العالمية امتداد لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة كتاب الله جل وعلا في العالم.

 

 

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