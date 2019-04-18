هواوي تنافس مايكروسوفت بجهازها اللوحي MateBook E الجديد

تواصل – وكالات:

كشفت شركة هواوي الجهاز اللوحي MateBook E الجديد، الذي تسعى من خلاله لسحب البساط من تحت أقدام جهاز مايكروسوفت سيرفس.

وأوضحت الشركة الصينية أن الحاسوب اللوحي MateBook E الجديد يعتمد على معالج Snapdragon 850 وذاكرة وصول عشوائي سعة 8 غيغابايت مع ذاكرة فلاشية سعة 256 أو 512 غيغابايت، والتي يمكن توسيعها من خلال بطاقة الذاكرة microSD.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للجهاز على شاشة بدقة وضوح 2160×1440 بيكسل مع نسبة باعية 3:2 على غرار جهاز مايكروسوفت Surface Pro، وتبلغ درجة السطوع 350 قنديلة.

ويشحن الجهاز عن طريق منفذ USB من النوع C، وتشتمل باقة التوريد أيضاً على لوحة مفاتيح قابلة للتركيب، والتي تستعمله أيضاً غطاءً واقياً للجهاز اللوحي.