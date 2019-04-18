الشورى يناقش تقريري المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

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يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها يوم الاثنين القادم على عدد من توصيات اللجنة المالية تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1438 / 1439هـ، ومن أبرزها تكثيف عمليات الفحص الميداني للشركات التي تخضع لنظام ضريبة الدخل للرفع من مستوى تحصيل الضرائب.

ويناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1438 / 1439هـ.

وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالإسراع في وضع الآلية المناسبة لحساب تعريفة الطاقة المصدرة للشركة من استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل الفقرة (د) من المادية الحادية والثلاثين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.

وطالبت اللجنة في توصيتها التي ستتقدم بها إلى المجلس بالموافقة على تعديل الفقرة (د) من المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1438 / 1439هـ، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (23) من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) بتاريخ 21 / 6 / 1397هـ.

وخلال الجلسة العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها الثلاثاء القادم يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التوثيق.

وتطالب اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام التوثيق.

ويتكون مشروع النظام من (57) مادة ويهدف إلى تسهيل عملية التوثيق وتيسيرها على المستفيدين بما يوفر الوقت والجهد.

وخلال هذه الجلسة يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1438 / 1439هـ، ومن أبرزها مطالبة الهيئة باتخاذ الإجراءات التي تكفل مزيداً من التنسيق المسبق بين مبادرات ومشروعات السياحة والترفيه والرياضة والثقافة، بما يضمن كفاءة الإنفاق وتعظيم المردود الاجتماعي التنموي والاستثماري.

ويستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1438 / 1439هـ.

ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن خطة التنفيذ المحدثة لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1438 / 1439هـ، وتقرير لجنة المياه والزراعة في شان التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1438/1439هـ، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في ِشأن مقترح مشروع نظام البعثات الدراسية المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

وخلال الجلسة العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها المجلس يوم الأربعاء القادم يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية في شأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1438 / 1439هـ.

وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم وتهيئة أقسام العيون في المستشفيات الحكومية بالكوادر الطبية والفنية اللازمة والمسارعة في الانتهاء من إنشاء مستشفيات العيون في المدن الطبية الأربع.

ويطلع المجلس خلال الجلسة على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1438 / 1439هـ، ثم يصوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة ومن أبرزها مطالبة الهيئة بتحديد أسباب تعثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودراستها ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، والإسراع في إعداد استراتيجية قطاع التمويل، لدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1438 / 1439هـ، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1438 / 1439هـ، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مقترح تعديل المادتين (الثانية عشر والثالثة عشر) من نظام مكافحة الغش التجاري المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

كما يتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث عدداً من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات.