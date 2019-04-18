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ننشُر مواعيد عودة المعلمين والإداريين والطلاب.. نص تعميم وزير التعليم
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تواصل – فريق التحرير:

وجَّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بأن تكون عودة المعلمين والمعلمات إلى مدارسهم مرتبطة بعودة الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية مع بداية العام الدراسي المقبل، والتعديل على قرار عودتهم السابق ليصبح بعد إجازة عيد الأضحى المبارك .

ونص توجيه آل الشيخ على مراعاة الجوانب الداعمة، والمحفزة للمعلم لاستقبال سنة دراسية جديدة مليئة بالتفاؤل والعمل الجاد بما في ذلك إدراك مقومات الرضا الوظيفي للأداء الميداني الفاعل، كونه أحد أبرز الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها لاكتمال عمل المنظومة التعليمية بشكل ينعكس على مستوى الرضا العام عن المدرسة والطالب وكذلك البيت كشريك أساس ومسهم في بلورة الأهداف والنتائج.

وربط وزير التعليم بين المعلم وأهمية أن تكون البيئة التي يعمل في إطارها بيئة جاذبة، وقادرة على الاحتواء المعنوي والنفسي لأداء رسالته، وهو ما يؤول إليه قرار تعديل مواعيد عودتهم بعد إجازة نهاية العام الدراسي، مشيداً كذلك بما يبذلونه من جهود قد تتجاوز نصابهم اليومي من الحصص، إلى الإشراف على أنشطة لا صفية، والعمل ضمن الفرق المعنية بإدارة أعمال أندية الحي والأندية الموسمية وغيرها من الأنشطة التي يقومون بها.

وفي إطار إنفاذ توجيه وزير التعليم فقد صدر تعميم الوزير بأن تعدل الفقرة رقم (13) من التقويم الدراسي بحيث تكون عودة منسوبي المعاهد والمدارس والمراكز في جميع مراحل التعليم العام عدا المعلمين الممارسين للتدريس في 1440/12/17هـ الموافق 2019/8/18م مع مراعاة أن يكون لكل مدرسة ضابط اتصال يتم التواصل معه عند الحاجة وتزود الجهات المعنية في إدارات التعليم بأسمائهم وأرقام هواتفهم وبريدهم الإلكتروني، وتعدل الفقرة رقم (15) بحيث تكون  عودة المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية للعام الدراسي 1442/1441هـ يوم الأحد 1440/12/24هـ الموافق 2019/8/25م، وتعدل الفقرة (16) بحيث تكون عودة المعلمين والمعلمات المبادرين بتنفيذ الندب لسد العجز يوم الأحد 1441/1/2هـ الموافق 2019/9/1م.

كما نص تعميم وزير التعليم على تعديل إجازة شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية غير المدرسية لتكون الإجازة السنوية للفئتين الثالثة والرابعة ابتداءً من نهاية دوام يوم الاثنين 1440/9/8هـ الموافق 2019/5/13م وتكون عودتهم يوم الأحد 1440/12/17هـ الموافق 2019/8/18م.

وأكد التعميم بأنه عدا ما ورد من تعديل من خلاله يستمر العمل بما ورد في تعميم التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي 1440/1439هـ رقم 142658 الصادر في 1439/10/27هـ.

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