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«خطأ البصمة» يُبعد مسافراً سعودياً من الكويت إلى البحرين

«خطأ البصمة» يُبعد مسافراً سعودياً من الكويت إلى البحرين
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تواصل- وكالات:

أبعدت السلطات الكويتية مواطناً سعودياً إلى مملكة البحرين لأسباب أمنية، بسبب خطأ ساعد في الكشف بأنه ممنوع من دخول الكويت لأسباب أمنية، فتم إبعاده إلى البحرين.

وأوضح مصدر أمني كويتي، وفقاً لـ”الرأي”، أن المسافر السعودي كان عائداً من عطلة له في تايلاند، وحطت طائرته “ترانزيت” في مطار الكويت، ودخل بالخطأ مع المسافرين إلى منطقة الجوازات بدلاً من الدخول إلى منطقة الترانزيت، فأجريت له عملية البصمة قبل توثيق دخوله الكويت.

وأضاف المصدر، بعد إجراء البصمة للمسافر المذكور ثبت للجوازات أنه ممنوع من دخول الكويت لأسباب أمنية، فتقرر إبعاده إلى المملكة، ولعدم وجود رحلة قريبة متجهة إلى المملكة، وكانت هناك رحلة متجهة إلى البحرين فتقرر تسفيره عليها بناء على طلبه، كونه سيتمكن بعد ذلك من الانتقال براً إلى السعودية.

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