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لأقصى فائدة ممكنة.. هذه أفضل 7 أوقات تشرب فيها الماء

لأقصى فائدة ممكنة.. هذه أفضل 7 أوقات تشرب فيها الماء
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تواصل – وكالات:

يلعب الماء دوراً أساسياً في حياتنا، فأجسامنا تتشكل في غالبتها من هذا السائل، إلا أن كثيرين يقعون في خطأ يتمثل بالإكثار من تناوله أو شرب كميات قليلة منه، الأمر الذي يترتب عليه أضرار تؤثر في الجهاز الهضمي.

ونقل موقع “ستاندرد ميديا” عن مجموعة من الأطباء والأخصائيين، أفضل 7 أوقات لشرب الماء، لتحقيق الفائدة القصوى منه:

عند الاستيقاظ

عندما تستيقظ من النوم فإنك غالباً ما تشعر بالجفاف. وشرب كوب من الماء، يساعد على التخلص من السموم التي تراكمت في جسمك خلال الليل، وخصوصاً إن كان الماء دافئاً قليلاً.

قبل وجبات الطعام

إن شرب كوب من الماء قبل الإفطار أو الغداء أو العشاء بنصف ساعة على الأقل، سيجعلك تشعر بالشبع في وقت أقل، وبالتالي تتجنب الإفراط في تناول الطعام وتحافظ على وزنك.

بين الوجبات

احرص على شرب الماء بين الوجبات الرئيسية، فهي تساعدك على سد الجوع، بدلاً من تناول وجبات خفيفة قد تشعرك لاحقاً بالرغبة في الأكل أكثر فأكثر.

أثناء وبعد الوجبات

يساعد تناول كوب من الماء أثناء وبعد الوجبات على الهضم، كما يحسن شرب الماء في هذه المرحلة من قدرة جسمك على امتصاص العناصر الغذائية.

قبل وبعد التمرينات الرياضية

يفقد الجسم الكثير من الماء عند أداء التمارين الرياضية، وعليه فإن شرب الماء قبل التمرين وبعده يساعد في تعويض السوائل التي فقدتها أثناء ممارسة الرياضة.

وإذا شعرت بالعطش أثناء التمرين، تجنب شرب الكثير من الماء، واكتف بما يفي بترطيب فمك وحلقك، لأنك عندما تتناول الكثير من الماء فإنك تقلل مستويات الصوديوم في الجسم، مما يجعلك تشعر بالتعب.

عندما تشعر بالتعب

إذا شعرت بالتعب أثناء النهار أو كان لديك يوم عمل شاق، فسيزيد الماء من مستويات السوائل لديك، مما يساعدك على الشعور بمزيد من اليقظة.

قبل الذهاب للنوم

تناول الماء قبل النوم بثلاثين دقيقة لمنع الجفاف، وإلا فإن العطش سيوقظك من أحلامك.

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