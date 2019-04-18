الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

والد ضحية الحافلة المدرسية يروي لحظاته الأخيرة.. تفاصيل مؤثرة

والد ضحية الحافلة المدرسية يروي لحظاته الأخيرة.. تفاصيل مؤثرة

مشهد صادم.. رجل وامرأة يدخلان في مشاجرة مع شابين بجدة

مشهد صادم.. رجل وامرأة يدخلان في مشاجرة مع شابين بجدة

«الصحة» ترد على الأنباء المتداولة بشأن نقل 220 ألفًا من موظفيها

«الصحة» ترد على الأنباء المتداولة بشأن نقل 220 ألفًا من موظفيها

المملكة تستضيف قمة قادة مجموعة العشرين العام المقبل

المملكة تستضيف قمة قادة مجموعة العشرين العام المقبل

مصرع 29 سائحًا ألمانيًا بانقلاب حافلة في جزيرة بالبرتغال

مصرع 29 سائحًا ألمانيًا بانقلاب حافلة في جزيرة بالبرتغال
0

تواصل – وكالات:

لقي 29 سائحًا ألمانيًا مصرعهم اليوم عندما انقلبت الحافلة التي كانت تقلهم في جزيرة ماديرا البرتغالية.

و أظهرت لقطات تلفزيونية الحافلة و قد انحرفت عن الطريق و انقلبت في الظاهر عدة مرات قبل أن تصطدم بمنزل في أسفل منحدر.

و قال فيليب سوسا رئيس بلدية منطقة سانتا كروز التي وقع فيها الحادث:”إن 17 امرأة و11 رجلاً قُتلوا وجُرح 21 آخرون”. و أبلغ طبيب الصحافة لاحقًا أن امرأة أخرى توفيت متأثرة بجراحها.

وأعرب الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو عن حزن و تضامن كل الشعب البرتغالي مع عائلات الضحايا، فيما اتصل رئيس الوزراء أنطونيو كوستا بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لتقديم تعازيه.

وأفاد مكتب المدعي العام في ماديرا أن السلطات القضائية فتحت تحقيقًا في ملابسات الحادث.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

انقلاب ناقلة وقود على طريق تبوك – الجوف .. و«المدني» يتدخل قبل اشتعالها

انقلاب ناقلة وقود على طريق تبوك – الجوف .. و«المدني» يتدخل قبل اشتعالها

قلق أوروبي من تزايد أنشطة إيران «الصاروخية»

قلق أوروبي من تزايد أنشطة إيران «الصاروخية»

ألمانيا ترفض تحليل الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية.. تعرف على السبب

ألمانيا ترفض تحليل الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية.. تعرف على السبب

مقتل شخصين بإطلاق نار في ميونخ جنوبي ألمانيا

مقتل شخصين بإطلاق نار في ميونخ جنوبي ألمانيا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

المواجهة هي الحل الأمثل
مقالات

المواجهة هي الحل الأمثل

المزيد
القراءة ضرورة أم ترفيه؟
تدوينات حرة

القراءة ضرورة أم ترفيه؟

المزيد
هل تشاركني هذه اليقينيات!
مقالات

هل تشاركني هذه اليقينيات!

المزيد
توثيق العقود يحفظ الحقوق
تدوينات حرة

توثيق العقود يحفظ الحقوق

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>