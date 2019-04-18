الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الصحة» ترد على الأنباء المتداولة بشأن نقل 220 ألف من موظفيها

«الصحة» ترد على الأنباء المتداولة بشأن نقل 220 ألف من موظفيها

المملكة تستضيف قمة قادة مجموعة العشرين العام المقبل

المملكة تستضيف قمة قادة مجموعة العشرين العام المقبل

توضيح مهم من متحدث «الخدمة المدنية» بشأن نقل أي موظف دون موافقته

توضيح مهم من متحدث «الخدمة المدنية» بشأن نقل أي موظف دون موافقته

واقعة مفجعة.. خطأ طبي يتسبب في سقوط يد طفل من جسده ووفاته بتبوك

واقعة مفجعة.. خطأ طبي يتسبب في سقوط يد طفل من جسده ووفاته بتبوك

وزارة العدل تحدد مدة سريان مفعول الوكالة وأنواعها

وزارة العدل تحدد مدة سريان مفعول الوكالة وأنواعها
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة العدل، أن مدة سريان مفعول الوكالة الصادرة عبر نظام “ناجز” تختلف عن الصادرة من كتابة العدل.

وقالت الوزارة إن الوكالة الإلكترونية الصادرة عبر “ناجز” مدتها سنة من تاريخ صدورها، أما التي تصدر من كتابة العدل أول الموثق فمدتها خمس سنوات، ما لم يحدَّد كل مما سبق بأقل من ذلك.

الجدير بالذكر أن وزارة العدل أطلقت خلال الآونة الأخيرة، عدداً من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر بوابة “ناجز”، وتطبيقاتها على الهواتف الذكية، تتضمن الاستعلام عن القضايا برقم الهوية، والاستعلام عن مواعيد الجلسات مع خاصية للتقويم الخاص للمستفيد على هاتفه الجوال.

وتستهدف الخدمات الجديدة تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات العدلية والقضائية، مواكبةً للتحول الرقمي الذي تشهده الوزارة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«العدل» تكشف مدة سريان مفعول «الوكالة الإلكترونية»

«العدل» تكشف مدة سريان مفعول «الوكالة الإلكترونية»

خدمة إلكترونية جديدة من «العدل» بشأن القضايا ومواعيد الجلسات

خدمة إلكترونية جديدة من «العدل» بشأن القضايا ومواعيد الجلسات

المحاكم العمالية تصدر 4 آلاف حكم في شهر.. 73% قضايا أجور

المحاكم العمالية تصدر 4 آلاف حكم في شهر.. 73% قضايا أجور

بالصوت والصورة.. «العدل» تبدأ توثيق الجلسات القضائية في المحاكم

بالصوت والصورة.. «العدل» تبدأ توثيق الجلسات القضائية في المحاكم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

المواجهة هي الحل الأمثل
مقالات

المواجهة هي الحل الأمثل

المزيد
القراءة ضرورة أم ترفيه؟
تدوينات حرة

القراءة ضرورة أم ترفيه؟

المزيد
هل تشاركني هذه اليقينيات!
مقالات

هل تشاركني هذه اليقينيات!

المزيد
توثيق العقود يحفظ الحقوق
تدوينات حرة

توثيق العقود يحفظ الحقوق

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>