وظائف شاغرة بـ «الخطوط السعودية» في جدة.. موعد وطريقة التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الخطوط السعودية عن وظائف شاغرة في مجال الأمن والسلامة بمحافظة جدة، بمسمى (أخصائي السلامة والأمن والجودة Specialist Safety, Security and Quality)، لحملة البكالوريوس، أو الماجستير.
المسمى الوظيفي:
– أخصائي السلامة والأمن والجودة (Specialist Safety, Security and Quality).
الشروط:
1- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص سلامة الطيران، أو علوم الطيران، أو إدارة الطيران، أو الهندسة الصناعية، أو أي تخصص آخر ذي صلة.
2- أن يكون حاصلاً على بعض الدورات المتخصصة في مجال السلامة والأمن والجودة.
3- مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/04/17م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).