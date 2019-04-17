وظائف شاغرة بـ «الخطوط السعودية» في جدة.. موعد وطريقة التقديم

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أعلنت الخطوط السعودية عن وظائف شاغرة في مجال الأمن والسلامة بمحافظة جدة، بمسمى (أخصائي السلامة والأمن والجودة Specialist Safety, Security and Quality)، لحملة البكالوريوس، أو الماجستير.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي السلامة والأمن والجودة (Specialist Safety, Security and Quality).

الشروط:

1- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص سلامة الطيران، أو علوم الطيران، أو إدارة الطيران، أو الهندسة الصناعية، أو أي تخصص آخر ذي صلة.

2- أن يكون حاصلاً على بعض الدورات المتخصصة في مجال السلامة والأمن والجودة.

3- مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/04/17م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).