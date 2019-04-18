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مواطن يتهم قائدة مدرسة في مكة بالاعتداء على نجلته.. لهذا السبب

مواطن يتهم قائدة مدرسة في مكة بالاعتداء على نجلته.. لهذا السبب
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تواصل – مكة المكرمة:

اتهم مواطن في شكوى قدمها إلى إدارة تعليم مكة المكرمة، مديرة مدرسة متوسطة في بحرة، بالاعتداء البدني واللفظي على ابنته؛ بسبب رفضها لصداقتها مع ابنتها التي تدرس بنفس المدرسة، فيما قررت إدارة التعليم فتح تحقيق في الواقعة.

وقال المواطن أحمد الزهراني، في تفاصيل القصة، إن ابنته رفضت ذات يوم الذهاب للمدرسة، وعندما سألها عن السبب، أجابته بأنها تخشى الذهاب، بعد قيام المديرة بالاعتداء عليها وضربها هي وطالبة أخرى.

وأضاف أن السبب هو رؤية المديرة لابنتها وهي تسير مع ابنته أثناء ذهابها لشراء ماء من المقصف، لكن المديرة ترفض تلك الصداقة كون ابنته لا ترقى لها، لافتاً إلى أن قائدة المدرسة قامت بصفع ابنته وطالبة أخرى واصطحابهما إلى فصلهما وهي تعتدي عليهما لفظياً، بحسب “عكاظ”.

وتابع أنه ذهب بابنته إلى المستشفى وأكد التقرير الطبي، وجود تغير في لون الجلد مائل للزرقة بسبب صفعها، فضلاً عن تأثير ما حدث على نفسية ابنته، كما تقدم بشكوى رسمية إلى إدارة التعليم التي شكَّلت لجنة للتحقيق في الأمر لكشف الملابسات.

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