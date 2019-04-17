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خبراء كفاءة الطاقة يوضحون جدوى أنظمة العزل الحراري

خبراء كفاءة الطاقة يوضحون جدوى أنظمة العزل الحراري
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تواصل – الرياض:

أكد مختصون في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أن التجارب العملية أثبتت الجدوى الفعلية من أنظمة العزل الحراري في الحد من استهلاك الطاقة الكهربائية، وخاصة في البيئات الحارة التي تحتاج إلى تشغيل أجهزة تكييف ومبردات لفترات طويلة صباحاً ومساءً؛ وهو ما ينعكس على الأرقام الشهرية في فواتير الكهرباء.

وأشار المختصون إلى أن هناك 3 أنظمة لعزل الجدران الخارجية، لافتين إلى أن النظام الأول هـو نظام الجدار الواحد المبني من الطوب الأسـمنتي المعزول بشـريحة واحدة من مادة “البولي ستايرين” المبثوق أو الممدد، وفـي هـذا النظام توجد جسور حرارية ناتجة مـن استخدام المونة الأسمنتية بين البلوك أثناء التركيب؛ وعليه يجب استخدام اللياسة العازلة للتقليل من نسبة التسرب الحراري.

وأوضحوا أن النظام الثاني هو النظام التقليدي، ويعد الحل الأكثر انتشاراً، وفي هـذا النظام يتـم بنـاء جداريـن متوازيين، وتركب أنواع العزل الحراري بين فـراغ الجداريـن، وتفصل هذه الألواح بين الجدار الخارجي والجدار الداخلي للمبنى بشكل كامل.

وتابعوا أن النظام الثالث هــو نظام العزل من الخارج، ويتم فيه تثبيت العوازل الحرارية على الجدران الخارجية للمبنى، ويتـم تغليفه تماماً، ثــم يتم تركيـب التشــطيبات الخارجية من الخارج، وفي هذا النظام يتم التغلب علـى (STB) مثل الزجاج أو مواد جميع الجسور الحرارية، وهـو النظام الوحيـد الذي يعزل الأعمدة والجسور والميدات، ويلغي عملها كجسـور حرارية، ولكـن يجـب مراعـاة مراجعـة طريقـة تثبيـت مـواد التهوية الخارجية للمبنى والتكلفة الإجمالية لهذا النظام.

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